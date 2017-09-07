Александр Медведев и Кирилл Селезнев останутся членами правления "Газпрома" еще на 5 лет

Суд приговорил к 12 годам захватившего заложников в "Ситибанке"Происшествия 7 сентября, 10:44
Производство элитных сортов сыра камамбер и бюш открыли на УралеНовости Урала 7 сентября, 10:40
Колобков: восстановление ПКР зависит от РУСАДА, остается ждать итогового решения в ноябреСпорт 7 сентября, 10:38
Серебряный призер ЧМ-2013 гимнаст Баландин завершил карьеру спортсменаСпорт 7 сентября, 10:29
"ТАСС Календарь" стал доступен в Google PlayНовости агентства 7 сентября, 10:23
От взрыва газового баллона в жилом доме в Новосибирске пострадали две женщиныСибирь 7 сентября, 10:00
Полпред президента выступил против повышения стоимости проезда в метро НовосибирскаСибирь 7 сентября, 9:59
Агапитов назвал сплетнями информацию об отстранении тяжелоатлетов РФ от чемпионата мираСпорт 7 сентября, 9:53
Цена завершения строительства ветки метро в Новосибирске может вырасти до 15 млрд рублейСибирь 7 сентября, 9:49
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Совет директоров "Газпрома" принял решение продлить полномочия членов правления Александра Медведева и Кирилла Селезнева еще на 5 лет, говорится в материалах компании.
Александр Медведев входит в правление "Газпрома" с 2002 года, в настоящее время является заместителем председателя.
Кирилл Селезнев входит в правление также с 2002 года. Кроме того, является генеральным директором ООО "Газпром межрегионгаз".