Александр Медведев и Кирилл Селезнев останутся членами правления "Газпрома" еще на 5 лет

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Совет директоров "Газпрома" принял решение продлить полномочия членов правления Александра Медведева и Кирилла Селезнева еще на 5 лет, говорится в материалах компании.

Александр Медведев входит в правление "Газпрома" с 2002 года, в настоящее время является заместителем председателя.

Кирилл Селезнев входит в правление также с 2002 года. Кроме того, является генеральным директором ООО "Газпром межрегионгаз".