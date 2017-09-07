Курс доллара снизился до 57,34 руб., евро вырос до 68,46 руб.

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 1 копейку и составил 57,34 рубля.

Евро укрепился на 4 копейки и достиг отметки 68,46 рубля.

Индекс ММВБ по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов вырос на 0,2% и составил 2019,36 пункта.

Индекс РТС поднялся на 0,2%, до отметки 1108,82 пункта.