Медведев поручил поставить 1150 машин скорой помощи в регионы до конца года

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МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев распорядился поставить в нынешнем году 1150 автомобилей скорой медицинской помощи в 75 регионов.
Как говорится на сайте кабинета министров, "Минпромторгу России были направлены бюджетные ассигнования в объеме 3 млрд рублей из резервного фонда правительства России на закупку в 2017 году автомобилей скорой медицинской помощи для организаций, определенных Минздравом России в субъектах Федерации, в соответствии с потребностями регионов".
В документе уточняется, что "автомобили скорой медицинской помощи будут приобретены напрямую у крупнейших российских автопроизводителей: ООО "Автомобильный завод ГАЗ", ООО "УАЗ".