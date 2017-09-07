Завод лифтов за 245 млн руб. открылся в кировском моногороде Вятские Поляны

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ТАСС, 7 сентября. /ТАСС/. Завод лифтов "Высота 43" открылся в кировском моногороде Вятские Поляны. Полная производственная мощность составит 3 тыс. лифтов в год, общий объем инвестиций в проект - 245 млн рублей, сообщили в четверг в пресс-службе правительства Кировской области.
"Состоялось открытие производства "Высота 43", которое будет производить лифтовое оборудование и подъемные механизмы для предприятий и организаций, в том числе возводящих многоквартирные жилые дома. "Высота 43" планирует участвовать в замене устаревшего лифтового оборудования в многоквартирных домах как в Кировской области, так и в других регионах России", - говорится в сообщении.
На первом этапе, по данным компании, предполагается выпускать 50 лифтов в месяц, полная производственная мощность завода - 3 тыс. лифтов в год. "Общий объем инвестиций по проекту составит 245 млн рублей. Ожидается, что за пять лет реализации проекта выручка составит 3 млрд рублей.
В 2018 году количество работающих вырастет с 80 до 120 человек, а к 2022 году - до 150-200 человек", - уточнили в пресс-службе.
Врио губернатора Кировской области Игорь Васильев, участвовавший в открытии завода, отметил, что продукция предприятия будет востребована в строительной отрасли, которая "является самым крупным мультипликатором в экономике". Завод был построен при поддержке Внешэкономбанка и Фонда развития моногородов, добавили в правительстве.