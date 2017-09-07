Автоподписка в системе ИПК будет заменена на авторегистрацию

Протестам вопреки: Сеул в срочном порядке разворачивает комплекс ПРО СШАМеждународная панорама 7 сентября, 17:00
Базаревич: главный соперник сборной России в плей-офф Евробаскета - она самаСпорт 7 сентября, 16:52
Кириленко: сборная России по баскетболу выполнила задачу-минимум на чемпионате ЕвропыСпорт 7 сентября, 16:48
СМИ: МОК знал о коррупции при выборах страны-хозяйки Олимпиады-2016Спорт 7 сентября, 16:47
Объявившая себя дочерью Сальвадора Дали испанка хочет оспорить результаты ДНК-тестаОбщество 7 сентября, 16:46
Баскетболиста Шведа не интересует личная результативность на чемпионате ЕвропыСпорт 7 сентября, 16:40
Самые мощные ураганы над Атлантикой с 1980 года. ДосьеБиографии и справки 7 сентября, 16:38
Мозгов: российские баскетболисты не думают о сопернике по плей-офф ЧЕСпорт 7 сентября, 16:38
В США требуют переименовать ураган "Ирма" и дать ему имя дочери Трампа ИванкиОбщество 7 сентября, 16:36
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Заинтересованные министерства и ведомства при обсуждении концепции индивидуального пенсионного капитала (ИПК) приняли решение перейти от механизма автоподписки к авторегистрации граждан в системе ИПК, сообщили ТАСС в пресс-службе Минфина.
"Принято решение перейти к концепции авторегистрации участников в системе ИПК, детали прорабатываются", - сообщил представитель министерства.
Как ранее сообщал ТАСС, предыдущая версия концепции ИПК предусматривала участие граждан в системе "по умолчанию": предполагалось, что работодатель будет делать гражданину предложение об участии в ИПК, и если в течение полугода работник не выразил ни согласия, ни отказа, он считается вступившим в систему.
Концепция ИПК предусматривает, что взносы на накопительную пенсию вместо работодателя будет делать работник, для этого из его зарплаты будет отчисляться до 6%. Против автоподписки выступал Минтруд: по мнению ведомства, такой "квазиобязательный" формат участия в ИПК ударит по гражданам с низкими доходами.
Без автоподписки, то есть если работник должен будет выразить свое согласие для участия в ИПК, система не будет эффективной, считают в ассоциации "Альянс НПФ". "Отказ от автоподписки усложнит перспективы внедрения ИПК за счет существенного снижения количества участников программы", - заявили в пресс-службе ассоциации. Эти изменения не обсуждались с рынком, добавили там.