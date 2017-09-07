Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ВЭФ-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.09:
$ 57.14
€ 68.24
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Автоподписка в системе ИПК будет заменена на авторегистрацию

Экономика и бизнес
7 сентября, 15:33 UTC+3 МОСКВА 7, сентября. /ТАСС

В Минфине заявили, что такое решение принято, прорабатываются его детали

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Заинтересованные министерства и ведомства при обсуждении концепции индивидуального пенсионного капитала (ИПК) приняли решение перейти от механизма автоподписки к авторегистрации граждан в системе ИПК, сообщили ТАСС в пресс-службе Минфина.

"Принято решение перейти к концепции авторегистрации участников в системе ИПК, детали прорабатываются", - сообщил представитель министерства.

Как ранее сообщал ТАСС, предыдущая версия концепции ИПК предусматривала участие граждан в системе "по умолчанию": предполагалось, что работодатель будет делать гражданину предложение об участии в ИПК, и если в течение полугода работник не выразил ни согласия, ни отказа, он считается вступившим в систему.

Концепция ИПК предусматривает, что взносы на накопительную пенсию вместо работодателя будет делать работник, для этого из его зарплаты будет отчисляться до 6%. Против автоподписки выступал Минтруд: по мнению ведомства, такой "квазиобязательный" формат участия в ИПК ударит по гражданам с низкими доходами.

Без автоподписки, то есть если работник должен будет выразить свое согласие для участия в ИПК, система не будет эффективной, считают в ассоциации "Альянс НПФ". "Отказ от автоподписки усложнит перспективы внедрения ИПК за счет существенного снижения количества участников программы", - заявили в пресс-службе ассоциации. Эти изменения не обсуждались с рынком, добавили там.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Когда пришел Наполеон: история гибели Великой армии
Какие книги покупать на Московской международной книжной ярмарке
Главные сюжеты единого дня голосования 2017 года
Фото
4
Арка Крымского моста доставлена к фарватерному участку
5
На российско-литовской границе в Калининградской области скопилось более 250 фур
5
"Алроса" в ноябре планирует продать самый дорогой бриллиант, ограненный в России
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Улюкаев посоветовал "бояться данайцев, приносящих колбайцев"
2
В Ленобласти в результате взрыва снаряда погиб военный, еще пять ранены
3
Вспышка на Солнце привела к ухудшению связи в Европе и Америке
4
Российские баскетболисты обыграли британцев в заключительном матче группового этапа ЧЕ
5
Астрономы прогнозируют сутки магнитных бурь после рекордной вспышки на Солнце
6
Порошенко признал, что возвращение Крыма Украине сейчас нереально
7
Для доведения пенсий до прожиточного минимума будет выделено 10 млрд рублей
Темы дня
Новости партнеров
Реклама