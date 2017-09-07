Автоподписка в системе ИПК будет заменена на авторегистрацию

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Заинтересованные министерства и ведомства при обсуждении концепции индивидуального пенсионного капитала (ИПК) приняли решение перейти от механизма автоподписки к авторегистрации граждан в системе ИПК, сообщили ТАСС в пресс-службе Минфина.

"Принято решение перейти к концепции авторегистрации участников в системе ИПК, детали прорабатываются", - сообщил представитель министерства.

Как ранее сообщал ТАСС, предыдущая версия концепции ИПК предусматривала участие граждан в системе "по умолчанию": предполагалось, что работодатель будет делать гражданину предложение об участии в ИПК, и если в течение полугода работник не выразил ни согласия, ни отказа, он считается вступившим в систему.

Концепция ИПК предусматривает, что взносы на накопительную пенсию вместо работодателя будет делать работник, для этого из его зарплаты будет отчисляться до 6%. Против автоподписки выступал Минтруд: по мнению ведомства, такой "квазиобязательный" формат участия в ИПК ударит по гражданам с низкими доходами.

Без автоподписки, то есть если работник должен будет выразить свое согласие для участия в ИПК, система не будет эффективной, считают в ассоциации "Альянс НПФ". "Отказ от автоподписки усложнит перспективы внедрения ИПК за счет существенного снижения количества участников программы", - заявили в пресс-службе ассоциации. Эти изменения не обсуждались с рынком, добавили там.