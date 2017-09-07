Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ВЭФ-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.09:
$ 57.14
€ 68.24
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Первую солнечную электростанцию ввели в эксплуатацию в Астраханской области

Экономика и бизнес
7 сентября, 16:33 UTC+3 АСТРАХАНЬ АСТРАХАНЬ 7, сентября. /ТАСС

Мощность СЭС позволит обеспечивать электроэнергией 20 тыс. жителей региона в год

Поделиться
Материал из 1 страницы

АСТРАХАНЬ, 7 сентября. /ТАСС/. Компания "Солар Системс" ("дочка" китайской Amur Sirius Power Equipment Co.) ввела в четверг в эксплуатацию свою первую в РФ солнечную электростанцию (СЭС) мощностью 15 МВт в Володарском районе Астраханской области. Инвестиции в проект создания первого подобного объекта в регионе составили порядка 3 млрд рублей, сообщил ТАСС гендиректор компании Михаил Молчанов.

"Это первая из 15 СЭС, которые компания "Солар Системс" планирует построить в России до 2020 года. Инвестиции в астраханский проект составили около 3 млрд рублей. До конца 2018 года в регионе планируется построить еще одну такую же электростанцию", - сказал он.

Строительство СЭС в Володарском районе началось в сентябре прошлого года. Станция состоит из 60 тыс. единичных фотоэлектрических модулей мощностью по 250 Вт, установленных на специальные металлические сваи с цинковым покрытием. СЭС будет вырабатывать в год 21 млн кВтч, что эквивалентно годовому потреблению электроэнергии 20 тыс. жителей региона.

"У нас в России в последние два-три года несколько таких пусков (открытий СЭС - прим. ТАСС), у компании "Солар Системс" это первый пуск. Планы обширные. Эта СЭС мощностью 15 МВт, всего в планах - мощности 335 МВт, это серьезные объемы", - сказал на церемонии открытия станции вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.

Астраханская область считается самым солнечным регионом на юге России, в год здесь более 300 солнечных дней.

Компания "Солар Системс" - дочернее предприятие китайской Amur Sirius Power Equipment Co., созданное для развития в России солнечной энергетики. В ближайшие три года запланировано строительство солнечных парков также в Волгоградской области, Ставропольском крае, Калмыкии и Башкортостане. За счет введения в эксплуатацию пятнадцати солнечных парков общая установленная мощность энергосистем данных регионов увеличится на 335 МВт. Суммарный объем инвестиций - более 44 млрд рублей.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Дворкович, Аркадий Владимирович
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Когда пришел Наполеон: история гибели Великой армии
Какие книги покупать на Московской международной книжной ярмарке
Главные сюжеты единого дня голосования 2017 года
Фото
4
Арка Крымского моста доставлена к фарватерному участку
5
На российско-литовской границе в Калининградской области скопилось более 250 фур
5
"Алроса" в ноябре планирует продать самый дорогой бриллиант, ограненный в России
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Улюкаев посоветовал "бояться данайцев, приносящих колбайцев"
2
В Ленобласти в результате взрыва снаряда погиб военный, еще пять ранены
3
Вспышка на Солнце привела к ухудшению связи в Европе и Америке
4
Российские баскетболисты обыграли британцев в заключительном матче группового этапа ЧЕ
5
СМИ: в Киеве начались столкновения между владельцами нерастаможенных авто и полицией
6
Порошенко признал, что возвращение Крыма Украине сейчас нереально
7
Опрос: языковой барьер - одно из главных препятствий для визита в Россию иностранцев
Темы дня
Новости партнеров
Реклама