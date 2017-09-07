Первую солнечную электростанцию ввели в эксплуатацию в Астраханской области

АСТРАХАНЬ, 7 сентября. /ТАСС/. Компания "Солар Системс" ("дочка" китайской Amur Sirius Power Equipment Co.) ввела в четверг в эксплуатацию свою первую в РФ солнечную электростанцию (СЭС) мощностью 15 МВт в Володарском районе Астраханской области. Инвестиции в проект создания первого подобного объекта в регионе составили порядка 3 млрд рублей, сообщил ТАСС гендиректор компании Михаил Молчанов.

"Это первая из 15 СЭС, которые компания "Солар Системс" планирует построить в России до 2020 года. Инвестиции в астраханский проект составили около 3 млрд рублей. До конца 2018 года в регионе планируется построить еще одну такую же электростанцию", - сказал он.

Строительство СЭС в Володарском районе началось в сентябре прошлого года. Станция состоит из 60 тыс. единичных фотоэлектрических модулей мощностью по 250 Вт, установленных на специальные металлические сваи с цинковым покрытием. СЭС будет вырабатывать в год 21 млн кВтч, что эквивалентно годовому потреблению электроэнергии 20 тыс. жителей региона.

"У нас в России в последние два-три года несколько таких пусков (открытий СЭС - прим. ТАСС), у компании "Солар Системс" это первый пуск. Планы обширные. Эта СЭС мощностью 15 МВт, всего в планах - мощности 335 МВт, это серьезные объемы", - сказал на церемонии открытия станции вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.

Астраханская область считается самым солнечным регионом на юге России, в год здесь более 300 солнечных дней.

Компания "Солар Системс" - дочернее предприятие китайской Amur Sirius Power Equipment Co., созданное для развития в России солнечной энергетики. В ближайшие три года запланировано строительство солнечных парков также в Волгоградской области, Ставропольском крае, Калмыкии и Башкортостане. За счет введения в эксплуатацию пятнадцати солнечных парков общая установленная мощность энергосистем данных регионов увеличится на 335 МВт. Суммарный объем инвестиций - более 44 млрд рублей.