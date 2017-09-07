Власти Севастополя в ближайшие пять лет поддержат МСП на сумму более 400 млн рублей

СЕВАСТОПОЛЬ, 7 сентября. /ТАСС/. Власти Севастополя приняли программу по развитию малого и среднего предпринимательства (МСП) на 2018-2022 годы с объемом финансирования 408,5 рублей, сообщили ТАСС в четверг в департаменте экономики города.

"Финансирование программы поддержки МСП на пять лет - 408,5 млн, в том числе федеральный бюджет - 370,4 млн, города - 38 млн, внебюджетные источники - 135 тыс. рублей", - сказали в департаменте.

Как отметил на заседании правительства в четверг глава городского департамента экономики Элимдар Ахтемов, ранее в регионе были однолетние программы поддержки МСП. "Цель программы - увеличение доли МСП в экономике города. Целевые индикаторы программы - оказание государственной поддержки свыше 17 тыс. субъектов МСП, увеличение доли обрабатывающей промышленности в обороте субъектов предпринимательства", - сказал он.

Ахтемов отметил, что также не менее 300 граждан в возрасте до 30 лет должны быть вовлечены в реализацию мероприятий по обеспечению Центра молодежного инновационного творчества. "Программа приведена в соответствие с положениями стратегии развития города до 2030 года", - уточнил он.

Ранее сообщалось, что на этот год региональная программа поддержки МСП в регионе была принята в объеме 60 млн рублей.

Стратегия развития Севастополя предусматривает, что уже в 2024 году в регионе будет более 200 предприятий малого и среднего бизнеса на 10 тыс. населения (нынешние показатели не приводятся). При этом доля частных инвестиций в общем объеме инвестиций в экономику города должна возрасти с 32% в 2016 году до 80% к 2024 году. Развитие малого и среднего предпринимательства будет способствовать сокращению безработицы - с 6,5% в 2016 году до 4,5% в 2030 году.