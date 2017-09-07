Адыгея до конца года реализует 13 инвестпроектов на сумму более 2,6 млрд рублей

МАЙКОП, 7 сентября. /Корр. ТАСС Оксана Гамзаева/. Адыгея до конца текущего года реализует 13 инвестиционных проектов на общую сумму более 2,6 млрд рублей, что позволит создать более 1,4 тыс. рабочих мест, сообщил министр экономического развития и торговли Олег Топоров.

"Адыгея с каждым годом становится все более привлекательным регионом для инвесторов. Сегодня инвестиционный портфель частных компаний включает 47 проектов на общую сумму 44 млрд рублей, 13 инвестиционных проектов планируется завершить до конца этого года. Оценочный эффект от их реализации - трудоустройство более 1,4 тыс. человек и дополнительные поступления в консолидированный бюджет республики в сумме более 700 млн рублей в год", - сказал он.

Инвестпроекты

Министр уточнил, что среди завершаемых проектов - строительство фруктохранилища и закладка питомника площадью 17,8 га в Гиагинском районе компанией "Агро-центр". Еще одно фруктохранилище от компании "Юмикс" общим объемом 6 тыс. тонн, а также цех сортировки и калибровки фруктов начнут функционировать в Майкопском районе.

Ожидается возведение комплекса по приемке, очистке, сушке и хранению семян подсолнечника компании "Мамруко" в Кошехабльском районе. В этом же районе в стадии готовности животноводческий комплекс, рассчитанный на содержание 100 голов крупного рогатого скота.

Развитие получает и пищевая промышленность. В поселке Прикубанском Тахтамукайского района уже запустили три линии по производству соков на площадке фирмы "Экспресс-Кубань", ожидается, что вместе с увеличением мощностей предприятия произойдет и рост объема выпускаемой продукции, который на данный момент составляет порядка 400 тонн в сутки.

Завершается строительство цеха по производству и розливу безалкогольной продукции и складских помещений на "Пивоваренном заводе Майкопский", устанавливается немецкая линия по розливу в металлическую тару, отметил Топоров. В то же время он отметил, что в этом году в активе у региона не будет крупных завершенных инвестпроектов, подобных заводу "Волма" или логистическим центрам.

"Это является следствием кризисных явлений в экономике и отложенным эффектом при строительстве за счет как бюджетных, так и внебюджетных источников. В ближайшие три года ожидается завершение реализации 20 проектов общей стоимостью 27,8 млрд рублей, которые мы считаем реальными. И здесь уже появляются проекты стоимостью более 1 млрд. рублей", - сказал министр.

Всего за последние 10 лет объем инвестиций в основной капитал Адыгеи превысил 150 млрд рублей. С 2014 по 2016 годы инвестиции в основной капитал по региону за счет всех источников финансирования превысили 48 млрд рублей, из них 27% - это средства частных инвесторов, направленные на модернизацию действующих и создание новых предприятий.