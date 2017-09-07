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Встреча мониторингового комитета ОПЕК+ пройдет 21 сентября в Вене

Экономика и бизнес
7 сентября, 18:20 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК 7, сентября. /ТАСС

Глава Минэнерго РФ Александр Новак сообщил, что на встрече в очередной раз будет обсуждаться эффективность работы соглашения по сокращению добычи нефти

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ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Встреча мониторингового комитета ОПЕК+ состоится 21 сентября в Вене, сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак в эфире телеканала РБК.

"Мы мониторим ситуацию. Мы каждые два месяца вместе с другими министрами из стран ОПЕК и не ОПЕК собираемся для того, чтобы оценить, как работает соглашение, какой эффект имеется на рынок, на его балансировку. Очередная встреча у нас планируется 21 сентября в Вене", - сказал он.

Новак также отметил, что пока преждевременно принимать решение о продлении соглашения по сокращению добычи нефти. "Мы исходим из того, что рынок балансируется, что эффект мы все-таки получаем, мы видим стабильные цены в районе $50, меньшую волатильность, снижение остатков запасов. С рынка убрано примерно 350 млн баррелей за первое полугодие. Это имеет свой положительный эффект", - добавил он.

Сделка по сокращению добычи, заключенная странами ОПЕК и производителями, не входящими в нефтяной картель, в конце прошлого года, действует до конца марта 2018 года. Согласно договоренности, участники должны сократить добычу на 1,8 млн баррелей по отношению к уровню октября 2016 года.

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