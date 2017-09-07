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Первый в РФ завод лопастей для ветрогенераторов откроют в 2019 году в Ульяновской области

Экономика и бизнес
7 сентября, 18:26 UTC+3 УЛЬЯНОВСК УЛЬЯНОВСК 7, сентября. /ТАСС

Объем инвестиций превысит 1 млрд рублей

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УЛЬЯНОВСК, 7 сентября. /ТАСС/. Компания Vestas построит в Ульяновской области завод по производству лопастей для ветрогенераторов, соглашение об этом подписали в четверг на конференции "Требования инвесторов - действия власти" в Ульяновске губернатор региона Сергей Морозов и старший вице-президент компании "Томми" Рабек Нильсен.

После церемонии подписания Нильсен сообщил журналистам, что это первое подобное производство в России. "Это первый подобный проект и первое производство, которое мы создаем на территории России", - сказал он. Согласно тексту соглашения, объем инвестиций в проект превысит 1 млрд рублей. Ввести предприятие в эксплуатацию инвестор намерен в середине 2019 года.

Он уточнил, что основным клиентом будет компания "Фортум", которая на данный момент реализует проект по созданию ветропарка в Ульяновской области. "Мы надеемся на совместную кооперацию с ними в совместном развитии рынка ветроиндустрии в России", - отметил Нильсен, добавив, что компания также рассматривает возможность локализации производства различных компонентов ветроустановок, включая башни для ветряков.

"Компания работает в кооперации с партнерами. Мы рассчитываем на 65% локализации в России, если мы увидим, что на территории страны есть необходимые нам поставщики, то мы сможем достичь и большего процента", - подчеркнул старший вице-президент компании.

По словам представителя компании Vestas, курирующего проект в России, Дэвида Роуэна, после выхода предприятия на полную мощность на нем будет работать 200 человек. Завод будет выпускать порядка 300 лопастей в год.

Компания Vestas - лидер в мире по установке ветрогенераторов, основана в 1898 году. Первую ветряную турбину компания установила в 1979 году. В 1980 году начала серийное производство турбин мощностью 55 кВт. К 2017 году Vestas установила 60530 ветрогенераторов суммарной мощностью 83260 мегаватт в 63 странах мира.

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