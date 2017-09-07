Глава Минфина не ожидает изменений курса рубля при сохранении внешних условий

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Глава Минфина России Антон Силуанов не ожидает существенных изменений курса рубля при сохранении текущих внешнеэкономических условий. Об этом министр финансов сообщил в интервью Bloomberg TV.

"Безусловно, на рубль влияют притоки и оттоки капитала. Безусловно, изменения различных внешнеэкономических форматов, решений могут повлиять на ситуацию с курсом национальной валюты. Но, еще раз повторюсь, мы не ожидаем каких-либо существенных изменений курсовой динамики", - подчеркнул Силуанов.

Он также добавил, что цена нефти уже не оказывает такого влияния на курс национальной валюты, как раньше.

"Безусловно, динамика цен на нефть оказывает влияние на платежный баланс, на текущий счет, и, конечно, это оказывает влияние на рублевое значение по отношению к другим валютам. Но взаимосвязь между ценами на нефть и изменением курса рубля будет другой, нежели два или три года назад", - резюмировал министр.