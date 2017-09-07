Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ВЭФ-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.09:
$ 57.14
€ 68.24
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Глава Минфина не ожидает изменений курса рубля при сохранении внешних условий

Экономика и бизнес
7 сентября, 20:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, сентября. /ТАСС

Антон Силуанов подчеркнул, что цена нефти уже не оказывает прежнего влияния на курс национальной валюты

Поделиться
Материал из 1 страницы
Министр финансов РФ Антон Силуанов

Министр финансов РФ Антон Силуанов

© Стоян Васев/ТАСС

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Глава Минфина России Антон Силуанов не ожидает существенных изменений курса рубля при сохранении текущих внешнеэкономических условий. Об этом министр финансов сообщил в интервью Bloomberg TV.

"Безусловно, на рубль влияют притоки и оттоки капитала. Безусловно, изменения различных внешнеэкономических форматов, решений могут повлиять на ситуацию с курсом национальной валюты. Но, еще раз повторюсь, мы не ожидаем каких-либо существенных изменений курсовой динамики", - подчеркнул Силуанов.

Он также добавил, что цена нефти уже не оказывает такого влияния на курс национальной валюты, как раньше.

"Безусловно, динамика цен на нефть оказывает влияние на платежный баланс, на текущий счет, и, конечно, это оказывает влияние на рублевое значение по отношению к другим валютам. Но взаимосвязь между ценами на нефть и изменением курса рубля будет другой, нежели два или три года назад", - резюмировал министр.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Колебания курса рубля
Страны
Россия
Персоны
Силуанов, Антон Германович
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Когда пришел Наполеон: история гибели Великой армии
Робот Вера принимает на работу. Российский стартап раздвинул границы использования искусственного интеллекта
Какие книги покупать на Московской международной книжной ярмарке
Фото
4
Арка Крымского моста доставлена к фарватерному участку
5
На российско-литовской границе в Калининградской области скопилось более 250 фур
5
"Алроса" в ноябре планирует продать самый дорогой бриллиант, ограненный в России
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: боевики вооруженной оппозиции покидают провинцию Эс-Сувейда на юго-востоке Сирии
2
МИД Венгрии: новый закон об образовании на Украине противоречит ценностям ЕС
3
Румыния вслед за Венгрией выразила протест против ущемления прав нацменьшинств на Украине
4
Вспышка на Солнце привела к ухудшению связи в Европе и Америке
5
Случаи гибели российских военнослужащих на учениях с 2013 года
6
Первый частный трамвай в Петербурге запустят в ноябре 2017 года
7
Школа противоречий: директор, омбудсмен и суд пытались найти причины ЧП в Ивантеевке
Темы дня
Новости партнеров
Реклама