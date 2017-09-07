Силуанов: снижение госдоли в банках РФ целесообразнее проводить после отмены санкций

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Уменьшение доли государства в банковской системе России целесообразнее проводить только после отмены антироссийских санкций. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью Bloomberg TV.

"Мы считаем, что если говорить об увеличении доли частного капитала в банковской системе, то целесообразнее это делать в период, когда ограничения бизнеса в России будут минимизированы", - сказал он.

Как отметил Силуанов, госбанки показали, что "они являются хребтом среди банковской системы, который обеспечивает устойчивость в банковских расчетах и обеспечивает надежность выполнения банковских функций".