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Медведев выступит на Московском финансовом форуме

Экономика и бизнес
8 сентября, 0:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, сентября. /ТАСС

Основными темами форума станут структурные изменения мировой финансовой системы, преодоление современных вызовов, международный опыт и отечественные особенности цифровизации экономики

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МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев примет участие в работе второго Московского финансового форума и выступит на пленарном заседании "Финансовая система конкурентоспособной экономики XXI века: вызовы и решения". Об этом сообщила пресс-служба кабинета министров.

В форуме примут участие федеральные министры, руководители органов исполнительной власти, главы регионов, международные чиновники, представители экспертного сообщества и бизнеса, политические и общественные деятели.

Как отметили в пресс-службе правительства, второй Московский финансовый форум проводится в профессиональный праздник - День финансиста. В этом году Минфин России отмечает 215-летие.

Деловая программа форума включает в себя две пленарные сессии и 13 панельных дискуссий, на которых пойдет речь о проблемах бюджетной и налоговой политики, перспективах развития межбюджетных отношений, системе государственных закупок, тенденциях развития системы государственного финансового контроля, принципах построения открытого бюджета, изменениях в системе ОСАГО и о других актуальных вопросах. Основными темами в этом году станут структурные изменения мировой финансовой системы для стимулирования экономического роста, преодоление современных вызовов и обеспечение устойчивого развития, международный опыт и отечественные особенности цифровизации экономики.

Московский финансовый форум - специализированная площадка для профессиональной дискуссии в области финансовой политики для повышения конкурентоспособности экономики России. Организаторами мероприятия выступают Министерство финансов России и правительство Москвы.

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