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Кибермошенники получили доступ к данным 143 млн клиентов компании Equifax

Экономика и бизнес
8 сентября, 3:40 UTC+3 ТАСС

Злоумышленникам стали известны номера страховок, даты рождения, адреса, номера водительских удостоверений а также номера кредитных карт, сообщает агентство Bloomberg

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© Сергей Коньков/ТАСС

ТАСС, 8 сентября. Бюро кредитных историй Equifax в США сообщило о совершенных на его серверы кибератаках, из-за которых пострадали порядка 143 млн клиентов компании. Об этом сообщает в пятницу агентство Bloomberg со ссылкой на заявление компании.

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По его информации, злоумышленникам стали известны такие персональные данные, как ФИО, номера страховок, даты рождения, адреса и номера водительских удостоверений клиентов. Они также смогли получить доступ к номерам кредитных карт 209 тыс. человек, добавили в Equifax.

"Это явно печальное событие для нашей компании <...> Я приношу свои извинения нашим клиентам за беспокойство и разочарование, вызванные этим инцидентом", - заявил главный исполнительный директор компании Ричард Смит.

Компания Equifax основана в 1899 году. Собирает и хранит информацию более чем 800 млн потребителей и более 88 млн компаний по всему миру. Базируется в Атланте, штат Джорджия.

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