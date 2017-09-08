Кибермошенники получили доступ к данным 143 млн клиентов компании Equifax

ТАСС, 8 сентября. Бюро кредитных историй Equifax в США сообщило о совершенных на его серверы кибератаках, из-за которых пострадали порядка 143 млн клиентов компании. Об этом сообщает в пятницу агентство Bloomberg со ссылкой на заявление компании.

По его информации, злоумышленникам стали известны такие персональные данные, как ФИО, номера страховок, даты рождения, адреса и номера водительских удостоверений клиентов. Они также смогли получить доступ к номерам кредитных карт 209 тыс. человек, добавили в Equifax.

"Это явно печальное событие для нашей компании <...> Я приношу свои извинения нашим клиентам за беспокойство и разочарование, вызванные этим инцидентом", - заявил главный исполнительный директор компании Ричард Смит.

Компания Equifax основана в 1899 году. Собирает и хранит информацию более чем 800 млн потребителей и более 88 млн компаний по всему миру. Базируется в Атланте, штат Джорджия.