Новый режим закупки авиа- и морской техники заработает с 2018 года

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БОЛЬШОЙ КАМЕНЬ /Приморский край/, 8 сентября. /ТАСС/. Новый режим закупки авиационной и морской техники, предусматривающий согласование с правительственной комиссией по импортозамещению заказы свыше определенных сумм, заработает с начала следующего года. Об этом заявил в пятницу журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.
По его словам, в Госдуму внесен одобренный в кабмине законопроект, в соответствии с которым комиссия по импортозамещению правительства будет обладать исключительными правами регулировать все заказы свыше определенных сумм, которые будут утверждены кабинетом министров.
"Думаю, что до конца года выйдет закон, и сразу вслед пойдут постановления правительства. Считайте, что с 1 января 2018 года уже будет новый режим", - сказал Рогозин.
Он уточнил, что на уровне экспертов обсуждаются такие ценовые планки отсечения, как 1 млрд рублей для самолетов, 400 млн рублей - для вертолетов, 2 млн рублей - для морской техники. При этом, по его словам, порог отсечения по морской технике будет повышен "в сторону разумной цифры, чтоб не обременять правительство ерундой, оно же не будет заниматься шлюпками".
"Теперь самостийность отдельных заказчиков будет отрегулирована правительством. Президент поддержал в мае предложение, сейчас оно сформулировано в виде законопроекта. Все новые контракты пойдут через новый механизм", - заключил вице-премьер.