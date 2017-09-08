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"Роснефть" разместит заказ на строительство танкеров-челноков на мощностях СК "Звезда"

Экономика и бизнес
8 сентября, 8:44 UTC+3

Построенные на "Звезде" челноки будут эксплуатироваться под флагом РФ и осуществлять перевозки нефти с арктических месторождений компании, говорится в сообщении "Роснефти"

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БОЛЬШОЙ КАМЕНЬ /Приморский край/, 8 сентября. /ТАСС/. "Роснефть", "Роснефтефлот", и судостроительный комплекс "Звезда" подписали соглашение о намерении, которое предполагает размещение на судоверфи заказа на строительство танкеров-челноков усиленного ледового класса (Arc6-Arc7) дедвейтом около 70 тысяч тонн, говорится в сообщении "Роснефти".

"В соответствии с соглашением стороны совместно разработают техническую документацию - спецификацию судна, определят перечень производителей основного оборудования. Построенные на "Звезде" челноки будут эксплуатироваться под флагом РФ и осуществлять перевозки нефти с арктических месторождений компании", - отмечается в пресс-релизе.

В сообщении "Роснефти" также говорится, что "Звезда" и компания Samsung Heavy Industries Co. Ltd. (Республика Корея) подписали основные условия по созданию совместного предприятия по управлению проектами строительства арктических челночных танкеров.

"Цель учреждаемого СП - технологическая поддержка строительства арктических челночных танкеров на ССК "Звезда" различных типоразмеров дедвейтом от 42 до 120 тысяч тонн. Танкеры будут использоваться для вывоза нефти, добытой на месторождениях "Роснефти", а также для других российских и зарубежных производителей", - отмечается в пресс-релизе.

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