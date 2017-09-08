Курс доллара на Московской бирже снизился до 56,89 руб.

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МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов уменьшился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 1 копейку и достиг отметки в 56,89 руб.
Курс евро вырос на 16 копеек, до 68,56 руб.
Индекс ММВБ на открытии торгов Московской биржи вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 0,3% и составил 2015,45 пункта. Индекс РТС увеличился на 0,5% и достиг отметки в 1115,75 пункта.