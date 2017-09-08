ФАС намерена до конца года решить проблему мобильного роуминга в РФ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 сентября. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) планирует до конца года решить проблему внутринационального роуминга мобильных операторов, сообщил журналистам в пятницу глава ФАС Игорь Артемьев.

"Хотим в этом году закончить эту историю. Если не всю, то на 90% точно", - сказал Артемьев на соответствующий вопрос. По его словам, до середины декабря ФАС ждет принятия мер от операторов, затем начнет применять штрафные санкции.

Ранее сообщалось, что в начале августа ФАС возбудила дела против "большой четверки" операторов из-за цен в национальном роуминге, а также предупредила МТС, "Мегафон", "Вымпелком" и Tele2 о необходимости устранить необоснованную разницу в тарифах в домашнем регионе и поездках по России. Компании должны исполнить предупреждение до 15 декабря.