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ФАС намерена до конца года решить проблему мобильного роуминга в РФ

Экономика и бизнес
8 сентября, 12:33 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 8, сентября. /ТАСС

Глава ведомства Игорь Артемьев отметил, что "если не всю, то на 90% точно"

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Руководитель Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев

Руководитель Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев

© Виталий Невар/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 сентября. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) планирует до конца года решить проблему внутринационального роуминга мобильных операторов, сообщил журналистам в пятницу глава ФАС Игорь Артемьев.

"Хотим в этом году закончить эту историю. Если не всю, то на 90% точно", - сказал Артемьев на соответствующий вопрос. По его словам, до середины декабря ФАС ждет принятия мер от операторов, затем начнет применять штрафные санкции.

Ранее сообщалось, что в начале августа ФАС возбудила дела против "большой четверки" операторов из-за цен в национальном роуминге, а также предупредила МТС, "Мегафон", "Вымпелком" и Tele2 о необходимости устранить необоснованную разницу в тарифах в домашнем регионе и поездках по России. Компании должны исполнить предупреждение до 15 декабря.

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