Samsung Mobile назначил нового главу в России

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Samsung Electronics назначил на должность руководителя Samsung Mobile в России Дмитрия Гостева, говорится в сообщении компании.

Он будет отвечать за развитие и продвижение продуктового портфеля мобильных устройств южнокорейского производителя.

Аркадий Граф, ранее возглавлявший компанию, покинул ее в июне.

Гостев пришел в Samsung в 2006 году, в 2014 году он возглавил направление продаж Samsung Electronics в России.

Samsung является лидером по числу продаваемых в мире и в России смартфонов.