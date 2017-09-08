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Samsung Mobile назначил нового главу в России

Экономика и бизнес
8 сентября, 14:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, сентября. /ТАСС

Дмитрий Гостев будет заниматься продвижением и развитием мобильных телефонов Samsung

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МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Samsung Electronics назначил на должность руководителя Samsung Mobile в России Дмитрия Гостева, говорится в сообщении компании.

Он будет отвечать за развитие и продвижение продуктового портфеля мобильных устройств южнокорейского производителя.

Аркадий Граф, ранее возглавлявший компанию, покинул ее в июне.

Гостев пришел в Samsung в 2006 году, в 2014 году он возглавил направление продаж Samsung Electronics в России.

Samsung является лидером по числу продаваемых в мире и в России смартфонов.

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