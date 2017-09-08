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ЦБ с 11 сентября прекратит проведение аукционов РЕПО в иностранной валюте на 7 и 28 дней

Экономика и бизнес
8 сентября, 13:47 UTC+3

По данным регулятора, в настоящее время задолженность кредитных организаций по операциям валютного рефинансирования снизилась до $1 млрд

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МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Банк России с 11 сентября 2017 года прекращает проведение аукционов РЕПО в иностранной валюте на сроки 7 и 28 дней с минимальным лимитом, сообщается в пресс-релизе ЦБ РФ.

"Банк России проводит политику постепенного снижения задолженности кредитных организаций по операциям валютного рефинансирования исходя из их временного характера. В настоящее время указанная задолженность снизилась до $1 млрд. Учитывая это, а также сложившуюся конъюнктуру валютного рынка, Банк России принял решение с 11 сентября 2017 года прекратить проведение аукционов РЕПО в иностранной валюте на сроки 7 и 28 дней, максимальный объем предоставления средств по которым составляет $100 млн", - говорится в сообщении.

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