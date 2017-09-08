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Reuters: Саудовская Аравия в октябре сократит экспорт нефти на 350 тыс. баррелей

Экономика и бизнес
8 сентября, 16:02 UTC+3 ТАСС

Решение принято в рамках соглашения ОПЕК+

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ТАСС, 8 сентября. Саудовская Аравия планирует сократить экспорт нефти в октябре на 350 тыс. баррелей в сутки, сообщает агентство Reuters со ссылкой на осведомленный источник в отрасли.

Такое решение принято в рамках соглашения ОПЕК+ по сокращению добычи нефти. Квота Саудовской Аравии в данной сделке - снижение добычи на 460 тыс. баррелей в сутки.

"Несмотря на то, что спрос на сырую нефть остается высоким, было принято решение о сокращении поставок", - пояснил источник агентства.

В конце 2016 года ОПЕК и 11 независимых стран-экспортеров, в числе которых Россия, заключили соглашение о сокращении добычи нефти. Согласно договоренностям, участники в течение первого полугодия 2017 года должны были вывести с нефтяного рынка 1,8 млн баррелей в сутки (по отношению к уровню октября 2016 года). Впоследствии страны продлили действие соглашения до апреля 2018 года, сохранив прежние квоты для всех участников.

Цель соглашения - снизить глобальные запасы нефти до средних за пять лет уровней.

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