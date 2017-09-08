Reuters: Саудовская Аравия в октябре сократит экспорт нефти на 350 тыс. баррелей

Водопровод США теряет 2 трлн литров питьевой воды каждый годСоциальная ответственность 8 сентября, 17:10
Мутко: российские футболисты перед ЧМ сыграют только с участниками турнираСпорт 8 сентября, 17:09
Авиация ВКС РФ вернулась на аэродромы базирования после учений "Боевое содружество - 2017"Армия и ОПК 8 сентября, 17:05
День танкиста. ДосьеБиографии и справки 8 сентября, 17:00
Дюков: разработка баженовской свиты в Югре более не зависит от западных технологийЭкономика и бизнес 8 сентября, 16:58
Легкоатлетка Ласицкене намерена открыть новый сезон январским турниром в ЧелябинскеСпорт 8 сентября, 16:37
Число жертв землетрясения в Мексике возросло до 32Происшествия 8 сентября, 16:37
Москвичам разошлют 2,5 млн sms о выборах 10 сентябряПолитика 8 сентября, 16:37
CEFC заплатит $9,1 млрд за 14,2% акций "Роснефти"Экономика и бизнес 8 сентября, 16:33
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 8 сентября. Саудовская Аравия планирует сократить экспорт нефти в октябре на 350 тыс. баррелей в сутки, сообщает агентство Reuters со ссылкой на осведомленный источник в отрасли.
Такое решение принято в рамках соглашения ОПЕК+ по сокращению добычи нефти. Квота Саудовской Аравии в данной сделке - снижение добычи на 460 тыс. баррелей в сутки.
"Несмотря на то, что спрос на сырую нефть остается высоким, было принято решение о сокращении поставок", - пояснил источник агентства.
В конце 2016 года ОПЕК и 11 независимых стран-экспортеров, в числе которых Россия, заключили соглашение о сокращении добычи нефти. Согласно договоренностям, участники в течение первого полугодия 2017 года должны были вывести с нефтяного рынка 1,8 млн баррелей в сутки (по отношению к уровню октября 2016 года). Впоследствии страны продлили действие соглашения до апреля 2018 года, сохранив прежние квоты для всех участников.
Цель соглашения - снизить глобальные запасы нефти до средних за пять лет уровней.