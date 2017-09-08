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Кудрин: о введении индивидуального пенсионного капитала решат после президентских выборов

Экономика и бизнес
8 сентября, 16:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, сентября. /ТАСС

Вероятность одобрения предложенного ЦБ и Минфином механизма составляет 80%, сообщил журналистам глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин

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МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Решение о введении системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК) будет принято после президентских выборов в 2018 году. При этом вероятность одобрения механизма, предложенного ЦБ и Минфином, составляет 80%, сообщил журналистам глава Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин в кулуарах Московского финансового форума.

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"Сейчас начался предвыборный процесс, поэтому это просто отложат", - сказал Кудрин.

По его словам, если будет принято окончательное решение о заморозке или отмене обязательной накопительной части пенсии, то решение о введении ИПК будет практически безальтернативным.

"Она (система - прим. ТАСС) по сути будет внедрена в любом случае. Я расцениваю на 80% вероятность того, что она будет принята. Я считаю, что обязательная система все равно нужна, правильнее. Но пока вот принято решение, что скорее всего от нее откажутся", - сказал он.

Банк России и Минфин объявили о реформе пенсионной системы в 2016 году. До последнего времени обсуждался самый спорный вопрос нового механизма - автоподписка граждан (с постепенным ростом отчислений в ИПК от 1% до 6% от зарплаты, но возможностью взять каникулы по платежам). От автоподписки граждан было решено отказаться - их участие в ИПК будет исключительно добровольным.

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Персоны
Кудрин, Алексей Леонидович
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