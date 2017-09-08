Минэнерго: решение по льготам для обводненных месторождений примет руководство страны

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АСТАНА, 8 сентября. /ТАСС/. Для согласования законопроекта по обводненным месторождениям необходимо решение руководства страны, так как профильные министерства не могут прийти к консенсусу. Такое мнение журналистам высказал первый замминистра энергетики Алексей Текслер.
"Я думаю, что должно быть принято решение руководством. Консенсуса с Минфином мы не достигнем иначе. Я думаю, что если мы реально хотим его принять, то решение должно быть принято очень скоро", - сказал он, отвечая на вопрос о том, когда крайний срок, в который Минэнерго и Минфин должны достичь консенсуса по законопроекту.
"Мы в общем рассчитываем на то, что решение будет принято, считаем его необходимым для отрасли", - добавил он, отметив, что у четырех месторождений, включенных в законопроект, обводненность составляет свыше 85%.
Внесенный в правительство законопроект, регламентирующий вопросы стимулирования разработки обводненных нефтяных месторождений, предусматривает выдачу льгот четырем крупнейшим в России компаниям по добыче нефти - "Роснефти", "Лукойлу", "Газпром нефти" и "Сургутнефтегазу".
Текслер ранее говорил журналистам, что законопроект пока предусматривает выдачу льгот только крупным месторождениями с определенными характеристиками. Другим условием является достижение максимально быстрого и позитивного результата. В частности, речь идет о росте добычи. Налоговую льготу предлагается ввести для обводненных месторождений нефти с совокупной добычей в 35 млн т в год.
Законопроект по обводненным месторождениям рассматривается параллельно с законопроектом по налогу на добавленный доход (НДД).
Глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов в марте заявлял журналистам, что Минфин предлагает отказаться от льгот по месторождениям и "найти системное решение, которым является налог на добавленный доход (НДД)".