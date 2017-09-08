Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.09:
$ 57
€ 68.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В СКФО может появиться российско-французское предприятие по производству канатных дорог

Экономика и бизнес
8 сентября, 17:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, сентября. /ТАСС

Реализация проекта позволит локализовать производство на территории СКФО и создать дополнительные рабочие места

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. АО "Курорты Северного Кавказа" (КСК), АО "Корпорация развития Северного Кавказа" (КРСК) и Минкавказ РФ совместно с французской компанией Poma изучают возможность создания в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) совместного российско-французского предприятия, производящего канатные дороги для горнолыжных курортов. Об этом сообщила пресс-служба КСК.

"Акционерные общества "Курорты Северного Кавказа" и "Корпорация развития Северного Кавказа" и компания Poma под кураторством Министерства Российской Федерации по делам Северного Кавказа изучат возможность создания совместного предприятия по проектированию, строительству и производству канатных дорог для горнолыжных курортов", - сообщает пресс- служба.

В сообщении говорится, что регионы Северного Кавказа, в которых реализуются проекты Северо-Кавказского туристического кластера, "нуждаются в предприятиях по производству оборудования и компонентов для объектов горнолыжной инфраструктуры, в первую очередь, канатных дорог". "Создание совместного предприятия позволит локализовать производство на территории Северо-Кавказского федерального округа, создать дополнительные рабочие места и снизить стоимость проектов", - цитирует пресс-служба первого замглавы Минкавказа Одеса Байсултанова.

В 2014 году на Петербургском экономическом форуме уже было подписано соглашение между КСК и компанией Poma о создании такого производства, однако реализация проекта была приостановлена в связи с изменением экономической ситуации, сообщает пресс-служба КСК.

Как сообщалось ранее, 10 марта 2017 года по итогам правительственной комиссии по вопросам развития СКФО четырем федеральным министерствам - Минэкономразвития, Минпромторгу, Минспорту и Минкавказу - было дано поручение разработать и представить правительству концепцию развития горнолыжной индустрии в России, уделив отдельное внимание вопросу импортозамещению оборудования для горнолыжных комплексов.

Компания Poma - один из мировых лидеров на рынке разработки, поставки, изготовления, эксплуатации и обслуживания канатных транспортных систем. В мире построено более 8 тыс. канатных дорог с применением технологии и оборудования, производимого этой компанией. В России в 2000-2013 гг. построена 41 дорога с применением технологии компании, 40 из них - на горнолыжных курортах.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия Франция
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
14 главных фото недели: принц Джордж в школе, Путин во Владивостоке, Меркель на дебатах
Лучший город Земли. Все, что нужно знать о Москве
Робот Вера принимает на работу. Российский стартап раздвинул границы использования искусственного интеллекта
Фото
4
Арка Крымского моста доставлена к фарватерному участку
5
На российско-литовской границе в Калининградской области скопилось более 250 фур
5
"Алроса" в ноябре планирует продать самый дорогой бриллиант, ограненный в России
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: в центре Киева взорвался автомобиль
2
Путин поручил российским IT-компаниям переходить на отечественное ПО
3
В результате конфликта пассажиров на станции метро "Третьяковская" мужчина ранен ножом
4
Лавров призвал не позволить боевикам сбежать из Сирии
5
Лавров: форум "Трианонский диалог" будет способствовать укреплению взаимного доверия
6
Землетрясения с человеческими жертвами в Мексике с 2000 года. Досье
7
Новый необязательный стандарт на автономера подготовят к маю 2018 года
Темы дня
Новости партнеров
Реклама