В СКФО может появиться российско-французское предприятие по производству канатных дорог

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. АО "Курорты Северного Кавказа" (КСК), АО "Корпорация развития Северного Кавказа" (КРСК) и Минкавказ РФ совместно с французской компанией Poma изучают возможность создания в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) совместного российско-французского предприятия, производящего канатные дороги для горнолыжных курортов. Об этом сообщила пресс-служба КСК.

"Акционерные общества "Курорты Северного Кавказа" и "Корпорация развития Северного Кавказа" и компания Poma под кураторством Министерства Российской Федерации по делам Северного Кавказа изучат возможность создания совместного предприятия по проектированию, строительству и производству канатных дорог для горнолыжных курортов", - сообщает пресс- служба.

В сообщении говорится, что регионы Северного Кавказа, в которых реализуются проекты Северо-Кавказского туристического кластера, "нуждаются в предприятиях по производству оборудования и компонентов для объектов горнолыжной инфраструктуры, в первую очередь, канатных дорог". "Создание совместного предприятия позволит локализовать производство на территории Северо-Кавказского федерального округа, создать дополнительные рабочие места и снизить стоимость проектов", - цитирует пресс-служба первого замглавы Минкавказа Одеса Байсултанова.

В 2014 году на Петербургском экономическом форуме уже было подписано соглашение между КСК и компанией Poma о создании такого производства, однако реализация проекта была приостановлена в связи с изменением экономической ситуации, сообщает пресс-служба КСК.

Как сообщалось ранее, 10 марта 2017 года по итогам правительственной комиссии по вопросам развития СКФО четырем федеральным министерствам - Минэкономразвития, Минпромторгу, Минспорту и Минкавказу - было дано поручение разработать и представить правительству концепцию развития горнолыжной индустрии в России, уделив отдельное внимание вопросу импортозамещению оборудования для горнолыжных комплексов.

Компания Poma - один из мировых лидеров на рынке разработки, поставки, изготовления, эксплуатации и обслуживания канатных транспортных систем. В мире построено более 8 тыс. канатных дорог с применением технологии и оборудования, производимого этой компанией. В России в 2000-2013 гг. построена 41 дорога с применением технологии компании, 40 из них - на горнолыжных курортах.