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Путин обсудит с Новаком пользу подключения оборудования скважин по нефтедобыче к интернету

Экономика и бизнес
8 сентября, 17:52 UTC+3 ПЕРМЬ ПЕРМЬ 8, сентября. /ТАСС

Во время посещения президентом РФ компании "ЭР-Телеком холдинг" ему рассказали, что в России оборудование только 3% скважин подключено к интернету

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ПЕРМЬ, 8 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин намерен обсудить с министром энергетики РФ Александром Новаком пользу от подключения оборудования скважин по добыче нефти и газа к интернету.

Во время посещения главой государства компании "ЭР-Телеком холдинг" и осмотра экспозиции предприятий Пермского информационно-технологического кластера Путину рассказали, что оборудование только 3% скважин в стране подключено к интернету. При этом добыча на подключенной к всемирной сети скважине возрастает на 3-5%, поскольку удаляется человеческий фактор.

"Нужно с министром обсудить, с Новаком", - сказал российский лидер. Представитель компании сообщил президенту, что эта тема обсуждалась в том числе с главой "Роснефти" Игорем Сечиным. "Со всеми [надо обсуждать]", - порекомендовал Путин.

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Персоны
Сечин, Игорь Иванович Путин, Владимир Владимирович Новак, Александр Валентинович
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