Путин обсудит с Новаком пользу подключения оборудования скважин по нефтедобыче к интернету

Участие России в урегулировании кризисов на Корейском полуострове. ДосьеБиографии и справки 8 сентября, 18:39
СМИ: в центре Киева взорвался автомобильПроисшествия 8 сентября, 18:34
Меры безопасности усилены возле посольства Мьянмы в МосквеОбщество 8 сентября, 18:25
Ласицкене пока не получала в РФ вознаграждения за победу на ЧМСпорт 8 сентября, 18:24
Путин встретился на выставке электроники в Перми с роботом и поздоровался с ним за рукуОбщество 8 сентября, 18:22
Чемпион мира испанец Давис войдет в тренерский штаб сборной РФ по гандболуСпорт 8 сентября, 18:21
Землетрясения с человеческими жертвами в Мексике с 2000 года. ДосьеБиографии и справки 8 сентября, 18:10
Сотрудницы каждой восьмой крупной компании Великобритании скрывают случаи домогательстваСоциальная ответственность 8 сентября, 17:54
Кремлев: Федерация бокса России даже не рассматривает смену главного тренера сборнойСпорт 8 сентября, 17:48
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ПЕРМЬ, 8 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин намерен обсудить с министром энергетики РФ Александром Новаком пользу от подключения оборудования скважин по добыче нефти и газа к интернету.
Во время посещения главой государства компании "ЭР-Телеком холдинг" и осмотра экспозиции предприятий Пермского информационно-технологического кластера Путину рассказали, что оборудование только 3% скважин в стране подключено к интернету. При этом добыча на подключенной к всемирной сети скважине возрастает на 3-5%, поскольку удаляется человеческий фактор.
"Нужно с министром обсудить, с Новаком", - сказал российский лидер. Представитель компании сообщил президенту, что эта тема обсуждалась в том числе с главой "Роснефти" Игорем Сечиным. "Со всеми [надо обсуждать]", - порекомендовал Путин.