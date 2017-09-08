Путин обсудит с Новаком пользу подключения оборудования скважин по нефтедобыче к интернету

ПЕРМЬ, 8 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин намерен обсудить с министром энергетики РФ Александром Новаком пользу от подключения оборудования скважин по добыче нефти и газа к интернету.

Во время посещения главой государства компании "ЭР-Телеком холдинг" и осмотра экспозиции предприятий Пермского информационно-технологического кластера Путину рассказали, что оборудование только 3% скважин в стране подключено к интернету. При этом добыча на подключенной к всемирной сети скважине возрастает на 3-5%, поскольку удаляется человеческий фактор.

"Нужно с министром обсудить, с Новаком", - сказал российский лидер. Представитель компании сообщил президенту, что эта тема обсуждалась в том числе с главой "Роснефти" Игорем Сечиным. "Со всеми [надо обсуждать]", - порекомендовал Путин.