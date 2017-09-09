Севастополь получит дополнительно 800 млн рублей на ремонт дорог в 2017 году

СЕВАСТОПОЛЬ, 9 сентября. /ТАСС/. Севастополь получит в 2017 году дополнительно 800 млн рублей на ремонт дорог, что позволит в 1,5 раза расширить ремонтную кампанию, сообщили в субботу ТАСС в пресс-службе правительства города.

"Эти средства будут направлены из резервного фонда президента (РФ). <...> Всего в 2017 году на эти [дорожные] работы было выделено 1,6 млрд руб. Дополнительные 800 млн рублей позволят отремонтировать на 50% больше дорог от запланированного объема", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в субботу правительство Севастополя планирует определить, на какие именно объекты направить дополнительные средства. "Выделенные средства будут направлены на те участки дорог, по которым правительство получает наибольшее количество нареканий горожан", - приводятся в сообщении слова врио губернатора Дмитрия Овсянникова.

Отмечается, что ремонт дорог является одним из приоритетных вопросов для Севастополя на ближайшие годы.

"Ежегодно правительство намерено ремонтировать 60 км дорожного полотна, в среднем 15 км будут подлежать капитальному ремонту. Всего до 2020 года в нормативное состояние будут приведены порядка 250 км дорог Севастополя. В настоящее время только 46% дорог города соответствуют требованиям ГОСТа", - добавили в пресс-службе.