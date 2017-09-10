Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Единый день голосования - 2017
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.09:
$ 57
€ 68.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Cечин: "Роснефть" увеличила план поставок нефти в Китай в 2017 году до 40 млн т

Экономика и бизнес
10 сентября, 13:11 дата обновления: 10 сентября, 14:01 UTC+3

По словам главы нефтяной компании, это будет рекордным показателем

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. "Роснефть" планирует поставить в Китай в 2017 году рекордные 40 млн т нефти, сообщил в эфире телеканала "Россия 1" сообщил глава нефтяной компании Игорь Сечин.

"В 17-м году наша компания поставит, по нашим расчетам, в Китай около 40 млн т нефти. Это рекордное количество", - сказал Сечин.

В январе 2017 года Сечин говорил, что в 2017 году поставки нефти в Китай возрастут до 31 млн т.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Сечин, Игорь Иванович
Страны
Китай Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
14 главных фото недели: принц Джордж в школе, Путин во Владивостоке, Меркель на дебатах
Лучший город Земли. Все, что нужно знать о Москве
Т-72Б3: секреты основного танка армии России
Фото
4
Арка Крымского моста доставлена к фарватерному участку
5
На российско-литовской границе в Калининградской области скопилось более 250 фур
5
"Алроса" в ноябре планирует продать самый дорогой бриллиант, ограненный в России
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Юлия Латынина покинула Россию
2
FAZ: Меркель вновь заявила, что не признает присоединение Крыма к России
3
Вильфанд: вторая волна бабьего лета в Москве будет интенсивной и продолжительной
4
В Москве кандидат покусал членов участковой избирательной комиссии
5
СМИ: сирийские войска вошли в город Дейр-эз-Зор
6
Ураган "Ирма" вновь усилился до максимальной категории
7
Разработавшего двигатель школьника из Калининграда пригласили на стажировку ОДК
Темы дня
Новости партнеров
Реклама