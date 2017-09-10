Cечин: "Роснефть" увеличила план поставок нефти в Китай в 2017 году до 40 млн т

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МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. "Роснефть" планирует поставить в Китай в 2017 году рекордные 40 млн т нефти, сообщил в эфире телеканала "Россия 1" сообщил глава нефтяной компании Игорь Сечин.
"В 17-м году наша компания поставит, по нашим расчетам, в Китай около 40 млн т нефти. Это рекордное количество", - сказал Сечин.
В январе 2017 года Сечин говорил, что в 2017 году поставки нефти в Китай возрастут до 31 млн т.