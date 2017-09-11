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ВТБ снижает ставки по потребительским кредитам на 1-2 п.п.

Экономика и бизнес
11 сентября, 12:34 UTC+3 МОСКВА 11, сентября. /ТАСС

Новые условия будут действовать для зарплатных и корпоративных клиентов банка

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МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Банк ВТБ с 11 сентября снижает для корпоративных и зарплатных клиентов ставки по потребительским кредитам и по рефинансированию кредитов других банков на 1-2 п.п. Об этом сообщила пресс-служба кредитной организации.

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Корпоративные клиенты ВТБ теперь смогут получить потребительский кредит по фиксированной ставке в 16,9% годовых. А в случае, если такие клиенты работают в бюджетной сфере, ставка будет на уровне 15,9%.

При рефинансировании кредитов других банков теперь действует минимальная фиксированная ставка в размере 13,5% годовых, говорится в сообщении ВТБ.

В банке отметили, что за январь - август 2017 года клиенты ВТБ оформили свыше 126 тыс. кредитов наличными на сумму более 68 млрд рублей, что почти на 20% выше аналогичного периода 2016 года.

В рамках рефинансирования объем выданных кредитов увеличился по сравнению с прошлым годом в 3,5 раза и составил 33,4 млрд рублей. Программой воспользовались более 44 тыс. человек. Портфель кредитов наличными за восемь месяцев этого года показал рост более 13%, превысив 205 млрд рублей.

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