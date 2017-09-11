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ЦБ ужесточит регулирование дилерской деятельности в России за счет работы с деривативами

Экономика и бизнес
11 сентября, 14:19 UTC+3 МОСКВА 11, сентября. /ТАСС

В Центробанке пояснили, что для работы иностранной компании необходимо будет открыть "дочку" в России и получить дилерскую лицензию

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МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Банк России намерен расширить определение дилерской деятельности за счет работы с производными финансовыми инструментами, сообщила журналистам директора департамента рынка ценных бумаг и товарного рынка ЦБ РФ Лариса Селютина.

"Широкое распространение на рынке получили предложения розничным инвесторам внебиржевых инструментов с финансовым рычагом - мы относим к ним производные финансовые инструменты [деривативы] или инструменты, которые по своей сути относятся к таковым. Это сделки, где не происходит поставка базисного актива, а экономический результат зависит от цены этого актива", - объяснила Селютина. Речь идет об опционах, форвардах, свопах, CFD (контракт на разницу цен), перечислила она.

Таким образом, деятельность компаний, которые предлагают такие продукты широкому кругу инвесторов, никак не регулируется, хотя для граждан она может представлять риски. В связи с этим ЦБ предлагает дополнить определение дилерской лицензии.

Для этого ЦБ опубликовал консультативный доклад для публичного обсуждения с участниками рынка. "Помимо совершения сделок купли-продажи ценных бумаг, к ней предлагается относить также деятельность по заключению договоров, которые являются инструментами с финансовым рычагом и заключаются на основе публичной оферты или через интернет с использованием специализированных программных средств, принадлежащих дилеру", - говорится в докладе.

"Сейчас иностранные компании могут предлагать все эти продукты, так как эта деятельность не лицензируется в России. Новый механизм, который мы предлагаем, заставит компании получать лицензии. Если иностранная компания хочет предлагать эти услуги российским гражданам, то должна открыть "дочку" в России и получить дилерскую лицензию", - добавила замдиректора департамента рынка ценных и товарного рынка ЦБ Ольга Шишлянникова. По экспертной оценке, 200-250 иностранных компаний сейчас регулярно через интернет предлагают такие продукты российским гражданам, добавила она.

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