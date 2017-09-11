Государство продолжит софинансирование программы благоустройства городов до 2022 года

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Государство продолжит софинансирование программы благоустройства российских городов до 2022 года, сообщил журналистам министр строительства и ЖКХ РФ Михаил Мень.

"Вышло поручение президента, которое однозначно ставит перед нами задачу, чтобы в течение пяти лет - до 2022 года - эта программа продолжала свое действие", - сказал министр.

Глава Минстроя подчеркнул, что главы субъектов Федерации должны серьезно отнестись к долгосрочным программам благоустройства, сделать их "реальными для реализации".

Объем финансирования программы по благоустройству в 2017 году из федерального бюджета составляет около 25 млрд рублей, софинансирование из региональных бюджетов - порядка 42 млрд рублей. "Наше федеральное софинансирование будет продолжено по поручению президента страны в течение пяти лет", - добавил Мень.

В рамках приоритетного проекта "ЖКХ и городская среда" планируется до конца 2017 года отремонтировать в России более 19,5 тыс. дворов. В рамках проекта в текущем году также будет благоустроено около 2,5 тыс. знаковых объектов (общественных пространств) по всей стране.

Благоустройство ключевых общественных пространств в 40 российских городах проходит в рамках совместной федеральной программы Агентства ипотечного жилищного кредитования и консалтингового бюро "Стрелка" по повышению качества городской среды при поддержке Минстроя РФ. В ближайшие пять лет в России будет благоустроено свыше 1,2 тыс. га общественных пространств. Первые этапы благоустройства осуществят уже в 2017 году в Белгороде, Воронеже, Грозном, Красноярске, Липецке, Набережных Челнах, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске, Оренбурге, Пензе, Ростове-на-Дону, Саранске, Саратове, Уфе. Следующие этапы благоустройства ключевых общественных пространств запланированы на 2018-2022 годы.