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Минстрой, Минфин и ЦБ создали комиссию по решению проблем ипотечников

Экономика и бизнес
11 сентября, 14:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, сентября. /ТАСС

Рассчитывать на помощь могут заемщики, взявшие кредит как в рублях, так и в иностранной валюте

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© Сергей Бобылев/ТАСC

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Минстрой, Минфин и Центробанк создали межведомственную комиссию, которая будет заниматься индивидуальными и нестандартными проблемами ипотечных заемщиков, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, сообщил журналистам министр строительства и ЖКХ Михаил Мень.

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"Соответствующий распорядительный документ подписан, комиссия создана, возглавил ее мой заместитель Никита Стасишин. Помимо представителей нашего министерства туда вошли представители Минфина, Центрального банка, то есть это такой межведомственный орган, который будет рассматривать индивидуальные заявления и принимать соответствующие решения", - сказал глава Минстроя.

Помощь ипотечникам

Сейчас в России действует отдельная программа помощи ипотечным заемщикам, оказавшимся в сложном финансовом положении. Рассчитывать на помощь могут заемщики, взявшие кредит как в рублях, так и в иностранной валюте.

Программа финансируется из Резервного фонда правительства в объеме 2 млрд рублей, она позволит реструктурировать не менее 1,3 тыс. ипотечных кредитов. Оператором программы выступает Агентство ипотечного жилищного кредитования (АИЖК).

Принять участие в программе смогут ипотечники, у которых с момента получения ипотечного кредита до даты подачи заявления на реструктуризацию прошло не менее 12 месяцев, а ежемесячный платеж по кредиту увеличился не менее, чем на 30%. Кроме того, залоговое жилье должно быть единственным жильем семьи залогодателя. Базовый объем помощи от государства составит 30% остатка суммы кредита, но не более 1,5 млн рублей.

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