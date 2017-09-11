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Гендиректор "Эха Москвы" опровергла информацию о долгах перед мэрией Москвы и ФНС

Экономика и бизнес
11 сентября, 18:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, сентября. /ТАСС

Екатерина Павлова также подчеркнула, что данные о задолженностях не могли попасть в СМИ, так как они являются коммерческой тайной

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МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Генеральный директор радиостанции "Эхо Москвы" Екатерина Павлова, курирующая финансовые вопросы радиостанции, назвала появившуюся в СМИ информацию о задолженностях перед мэрией Москвы и Федеральной налоговой службой (ФНС) не соответствующей действительности.

"Я внимательно не вчитывалась, честно говоря, в этот материал, но эти цифры не от нас, поэтому, я предполагаю, что они не соответствуют действительности. И факты тоже действительности не соответствуют", - сказала ТАСС Павлова.

Она отметила, что не понимает, как такие данные могли попасть в СМИ, поскольку это является коммерческой тайной. "Все документы, о которых идет речь, не могли здесь оказаться, поэтому я не могу комментировать эти цифры", - подчеркнула она.

Ранее издание Life сообщало, что "Эхо Москвы" должно мэрии столицы почти 39 млн рублей за аренду помещений на Новом Арбате. Кроме того, по данным издания, радиостанция должна еще 23 млн рублей ФНС. Убыток от деятельности "Эхо Москвы", по данным Life, в 2016 году составил 41 млн рублей.

Издание сообщает, что отдельно аудиторы отметили успех одного из менеджеров по рекламе, который при зарплате в 50 тыс. рублей и бонусе от продаж в 10% заработал за два месяца более 300 тыс. рублей.

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