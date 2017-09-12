В Инте планируют запустить производство карбида кальция в 2018 году

СЫКТЫВКАР, 12 сентября. /Корр. ТАСС Наталия Казаковцева/. Завод по производству карбида кальция заработает в 2018 году в шахтерском моногороде Инта в Республике Коми, затраты на него планируется окупить в течение года. Об этом сообщила ТАСС руководитель администрации города Лариса Титовец.

"Завод по выпуску карбида кальция - это первый шаг в промышленном развитии Инты в рамках будущей территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). Этот статус мы очень надеемся получить для Инты в этом году. Завод планируем построить и запустить в 2018 году, на него потребуется около 200 млн руб. Но за год он окупится, карбид кальция пользуется спросом и имеет широчайшее применение", - рассказала Титовец.

Новый завод создаст около 70 рабочих мест. По словам Титовец, сырьем для предприятия послужат запасы известняка на месторождениях в Интинском районе. Потенциальным инвестором проекта может выступить ООО "Тимано-Печорская газовая компания" (ТПГК). Эта компания также рассматривается в качестве якорного резидента будущей ТОСЭР в Инте.

Как заявлял ранее глава региона Сергей Гапликов, основанием для подачи заявки на получение статуса ТОСЭР для Инты послужит заключенное в 2017 году соглашение между правительством республики и ТПГК о создании в Инте комплекса по добыче и переработке газа. Проект предполагает добычу от 1 млрд до 1,5 млрд кубометров газа в год и его частичную переработку. Инвестиции в комплекс оцениваются в 59,8 млрд руб.

Инта - приполярный моногород в Республике Коми с населением более 25 тыс. человек, из которых 1,4 тыс. заняты на единственном градообразующем предприятии города - АО "Интауголь" (находится в собственности Республики Коми под оперативным управлением Корпорации развития Республики Коми). Предприятие создано в 2017 году на основе здорового ядра, выделенного из предприятия-банкрота АО "Шахта "Интауголь". Долги шахты оцениваются более чем в 4 млрд руб., с апреля 2017 года добыча приостановлена. В целом, по оценкам минпрома Коми, для модернизации и создания в Инте рентабельного угледобывающего предприятия необходимо от 3,5 млрд до 5 млрд руб.