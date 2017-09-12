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"Почта России" планирует открыть в магазинах "Пятерочка" до 50 своих отделений

Экономика и бизнес
12 сентября, 14:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, сентября. /ТАСС

Гендиректор компании Николай Подгузов также сообщил, что "Почта России" изучает варианты размещения товаров ритейлеров в своих отделениях

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МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. "Почта России" планирует открыть до конца года до 50 мини-отделений почтовой связи в магазинах "Пятерочка" в Москве и Московской области, сообщил журналистам гендиректор компании Николай Подгузов.

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"У нас реализуется эксперимент по открытию небольших окон "Почты России" в отделениях "Пятерочки" - порядка 50 мы планируем в этом году открыть", - сказал он.

Как пояснил замглавы по посылочному бизнесу и экспресс-доставке "Почты России" Сергей Малышев, отделения будут открываться в районах, где эта услуга наиболее востребована. По его словам, три таких отделения в Москве "Почта" уже открыла.

Подгузов также сообщил, что "Почта России" изучает и варианты размещения товаров ритейлеров в своих отделениях. "Мы имеем достаточно много запросов со стороны ритейловых сетей. Общение идет, взаимодействие идет, и если мы придем к какому-то соглашению на этот счет - мы объявим (об этом)", - сказал он и добавил, что заключение каких-то договоренностей до конца 2017 года "маловероятно".

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Персоны
Подгузов, Николай Радиевич
Страны
Россия
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