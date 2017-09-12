ФАС: сделка по покупке CEFC акций "Роснефти" может потребовать согласования правкомиссии

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Сделка по покупке китайской CEFC 14,16% акций "Роснефти" у консорциума QIA и Glencore может потребовать согласования правкомиссии по иностранным инвестициям, сообщил журналистам глава ФАС России Игорь Артемьев.

"Конечно, я думаю, что да. Надо посмотреть сколько они там акций покупают, мы пока не знаем всех деталей, официальных документов нет. Нужно посмотреть, сколько в совокупности будет акций у иностранцев. При определенных условиях может потребоваться согласование", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

При этом, когда в конце 2016 года консорциум покупал 19,5% акций "Роснефти" согласование не требовалось, отмечал ранее Артемьев.

Ранее трейдер Glencore сообщил, что консорциум катарского фонда QIA и Glencore продаст 14,16% акций "Роснефти" китайской энергетической компании CEFC с премией в 16% к рынку. По словам главы "Роснефти" Игоря Сечина, решение о продаже пакета акций компании было принято после того, как произошла серьезная девальвация доллара по отношению к евро.

Как сообщалось ранее, консорциум швейцарского нефтетрейдера Glencore и Катарского суверенного фонда (QIA) приобрел в рамках приватизационной сделки 19,5% акций "Роснефти" в декабре 2016 г. После завершения сделки по продаже акций китайской CEFC Glencore и QIA сохранят свои экономические интересы (участие) в "Роснефти" соразмерно их начальными инвестициями в капитал, которые были заявлены в декабре 2016 г., - соответственно 0,5% и 4,7%.

Основным акционером "Роснефти" является контролируемый государством "Роснефтегаз" (50% плюс одна акция), еще 19,75% акций владеет британская BP.