Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.09:
$ 57.27
€ 68.55
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ФАС: сделка по покупке CEFC акций "Роснефти" может потребовать согласования правкомиссии

Экономика и бизнес
12 сентября, 14:41 UTC+3 МОСКВА 12, сентября. /ТАСС

Консорциум катарского фонда QIA и Glencore продаст 14,16% акций "Роснефти" китайской энергетической компании CEFC с премией в 16% к рынку

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Сделка по покупке китайской CEFC 14,16% акций "Роснефти" у консорциума QIA и Glencore может потребовать согласования правкомиссии по иностранным инвестициям, сообщил журналистам глава ФАС России Игорь Артемьев.

"Конечно, я думаю, что да. Надо посмотреть сколько они там акций покупают, мы пока не знаем всех деталей, официальных документов нет. Нужно посмотреть, сколько в совокупности будет акций у иностранцев. При определенных условиях может потребоваться согласование", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

При этом, когда в конце 2016 года консорциум покупал 19,5% акций "Роснефти" согласование не требовалось, отмечал ранее Артемьев.

Ранее трейдер Glencore сообщил, что консорциум катарского фонда QIA и Glencore продаст 14,16% акций "Роснефти" китайской энергетической компании CEFC с премией в 16% к рынку. По словам главы "Роснефти" Игоря Сечина, решение о продаже пакета акций компании было принято после того, как произошла серьезная девальвация доллара по отношению к евро.

Как сообщалось ранее, консорциум швейцарского нефтетрейдера Glencore и Катарского суверенного фонда (QIA) приобрел в рамках приватизационной сделки 19,5% акций "Роснефти" в декабре 2016 г. После завершения сделки по продаже акций китайской CEFC Glencore и QIA сохранят свои экономические интересы (участие) в "Роснефти" соразмерно их начальными инвестициями в капитал, которые были заявлены в декабре 2016 г., - соответственно 0,5% и 4,7%.

Основным акционером "Роснефти" является контролируемый государством "Роснефтегаз" (50% плюс одна акция), еще 19,75% акций владеет британская BP.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Артемьев, Игорь Юрьевич
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Фермерский сыр
Сыр наш: как помогли отрасли три года продуктового эмбарго
"Люди казались ничтожными и бессильными...": теракты 9/11 глазами очевидцев
Т-72Б3: секреты основного танка армии России
Фото
4
Арка Крымского моста доставлена к фарватерному участку
5
На российско-литовской границе в Калининградской области скопилось более 250 фур
5
"Алроса" в ноябре планирует продать самый дорогой бриллиант, ограненный в России
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Исаев: прогноз по снижению пенсий не означает сокращения выплат неработающим пенсионерам
2
Украина привела в боевую готовность почти все части Воздушных сил ВСУ
3
Более 5,7 тыс. человек эвакуированы из учреждений в Перми из-за сообщений о бомбах
4
Фигуристка Липницкая считает, что не реализовалась в спорте
5
Яровая: прокуратура сделала предостережение "Ашану" в связи с планами ввести соцаудит
6
Власти Подмосковья выделят деньги на борьбу с борщевиком в 2018 году
7
Около 100 тыс. человек приняли участие в крестном ходе в Санкт-Петербурге
Темы дня
Новости партнеров
Реклама