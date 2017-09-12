Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.09:
$ 57.27
€ 68.55
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Медведев: в ближайшие годы РФ должна свести до минимума импорт оптического волокна

Экономика и бизнес
12 сентября, 14:11 UTC+3 МОСКВА 12, сентября. /ТАСС

Глава правительства отметил, что такие проекты требуют поддержки со стороны государства и по линии внебюджетного финансирования

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. В ближайшие годы Россия должна свести до минимума импорт оптического волокна в рамках импортозамещения. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительственной комиссии по импортозамещению.

Читайте также новости по теме:
Процесс импортозамещения в РФ
© ТАСС

Двум потенциальным резидентам ОЭЗ на Урале одобрили инвестпроекты почти на 11 млрд рублей

"Уралмашзавод" изготовил самый крупный в России экскаватор

Эксперт: Алтаю необходимы новые технологии для сохранения позиций в производстве сыров

"Задачей остается также, чтобы в ближайшие годы мы свели до минимума нашу зависимость от импорта оптического волокна, а впоследствии, может быть, полностью устранили эту зависимость. Для этого есть все предпосылки, а самое главное в том, что у нас уникальная по протяженности инфраструктура, что делает нас одним из самых масштабных внутренних рынков для телекоммуникационного волокна", - сказал Медведев.

По словам главы правительства, этот рынок может быть занят российскими производителями оптоволокна. "Есть и другие направления, в том числе, и по солнечной генерации, по лазерным технологиям", - сказал Медведев.

Он отметил, что такие проекты требуют поддержки со стороны государства и по линии внебюджетного финансирования. "Целью является максимальная локализация комплектующих и материалов фотоники в России. Конечно, при условии, что они конкурентоспособны и по качеству, и по цене, и востребованы рынком", - заявил он.

Как отметил Медведев, одной из главных тем заседания комиссии является развитие фотоники. "Объем рынка гражданской фотоники оценивают где-то в 60-70 млрд руб. в год", - сообщил он. По его словам, под эту программу развития фотоники финансирование так и не было в полной мере обеспечено. Он отметил, что реализация программы должна начаться в текущем году.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Процесс импортозамещения в РФ
Страны
Россия
Персоны
Медведев, Дмитрий Анатольевич
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Фермерский сыр
Сыр наш: как помогли отрасли три года продуктового эмбарго
"Люди казались ничтожными и бессильными...": теракты 9/11 глазами очевидцев
Т-72Б3: секреты основного танка армии России
Фото
4
Арка Крымского моста доставлена к фарватерному участку
5
На российско-литовской границе в Калининградской области скопилось более 250 фур
5
"Алроса" в ноябре планирует продать самый дорогой бриллиант, ограненный в России
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Исаев: прогноз по снижению пенсий не означает сокращения выплат неработающим пенсионерам
2
Украина привела в боевую готовность почти все части Воздушных сил ВСУ
3
Более 5,7 тыс. человек эвакуированы из учреждений в Перми из-за сообщений о бомбах
4
Фигуристка Липницкая считает, что не реализовалась в спорте
5
Яровая: прокуратура сделала предостережение "Ашану" в связи с планами ввести соцаудит
6
Власти Подмосковья выделят деньги на борьбу с борщевиком в 2018 году
7
Около 100 тыс. человек приняли участие в крестном ходе в Санкт-Петербурге
Темы дня
Новости партнеров
Реклама