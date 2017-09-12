Медведев: в ближайшие годы РФ должна свести до минимума импорт оптического волокна

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. В ближайшие годы Россия должна свести до минимума импорт оптического волокна в рамках импортозамещения. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительственной комиссии по импортозамещению.

"Задачей остается также, чтобы в ближайшие годы мы свели до минимума нашу зависимость от импорта оптического волокна, а впоследствии, может быть, полностью устранили эту зависимость. Для этого есть все предпосылки, а самое главное в том, что у нас уникальная по протяженности инфраструктура, что делает нас одним из самых масштабных внутренних рынков для телекоммуникационного волокна", - сказал Медведев.

По словам главы правительства, этот рынок может быть занят российскими производителями оптоволокна. "Есть и другие направления, в том числе, и по солнечной генерации, по лазерным технологиям", - сказал Медведев.

Он отметил, что такие проекты требуют поддержки со стороны государства и по линии внебюджетного финансирования. "Целью является максимальная локализация комплектующих и материалов фотоники в России. Конечно, при условии, что они конкурентоспособны и по качеству, и по цене, и востребованы рынком", - заявил он.

Как отметил Медведев, одной из главных тем заседания комиссии является развитие фотоники. "Объем рынка гражданской фотоники оценивают где-то в 60-70 млрд руб. в год", - сообщил он. По его словам, под эту программу развития фотоники финансирование так и не было в полной мере обеспечено. Он отметил, что реализация программы должна начаться в текущем году.