Инвестиции в реализующиеся на Кубани проекты в 2017 году вырастут до 469 млрд руб.

КРАСНОДАР, 12 сентября. /ТАСС/. Власти Краснодарского края рассчитывают, что инвесторы вложат в реализующиеся на Кубани проекты в 2017 году более 469 млрд рублей, сообщил ТАСС глава департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства региона Василий Швец. В прошлом году инвестиции составили 429 млрд рублей.

"За последние пять лет в Краснодарский край привлечено 2,8 трлн рублей инвестиций в основной капитал, в том числе в 2016 году - 429 млрд рублей. Результаты инвестиционной активности в нынешнем году достаточно высокие и дают почву для оптимистичного прогноза <...> По итогам 2017 года мы ожидаем привлечь в экономику региона 469,1 млрд рублей", - сказал Швец.

По его словам, на сохранение высокого уровня инвестиционной активности в крае влияют стабилизация курса национальной валюты и возросшая в связи с этим уверенность предпринимателей, снижение ставок по кредитам, повышение финансовой устойчивости организаций.

Сославшись на данные Краснодарстата, Швец уточнил, что за первое полугодие 2017 года в экономику региона привлечено 155,1 млрд рублей инвестиций (на 0,7% больше, чем за первое полугодие прошлого года).

В частности, в сфере химпроизводства наблюдается рост инвестиционной активности в 1,5 раза, в производстве кокса и нефтепродуктов - в 2,6 раза, в металлургическом производстве - в 3 раза. На 39% - до 359 - по сравнению с 2016 годом выросло количество крупных проектов (с суммой инвестиций более 100 млн рублей).

Общий объем вложений в них превышает 1,4 трлн рублей, в результате реализации проектов будет создано свыше 40 тыс. рабочих мест.

При этом в крае планируется развитие целого ряда инвестиционных проектов. В частности, строительство завода ООО "ПЕТКУС Руссланд" (структура немецкой компании PETKUS Technologie GmbH) по изготовлению оборудования для подготовки зерна и семян к посеву, завода ООО "КВС РУС" (российская "дочка" немецкой KWS SAAT SE) по производству семян мощностью 6 тыс. тонн с перспективой увеличения мощности вдвое.

ООО "Нестле Кубань" (специализирующаяся на производстве кофе структура Nestle в Краснодарском крае) планирует развивать уже имеющееся производство, а PepsiCo - реализовать проект по строительству нового завода детского питания.