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"Уралвагонзавод" до конца 2017 года поставит ФГК 2,4 тыс. инновационных вагонов

Экономика и бизнес
12 сентября, 14:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, сентября. /ТАСС

Общая стоимость контракта - более 5 млрд рублей

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© Донат Сорокин/ТАСС

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. АО "Уральская большегрузная техника - Уралвагонзавод", входящее в АО "НПК "Уралвагонзавод", выиграло открытый аукцион на поставку АО  "Федеральная грузовая компания" (ФГК) до 2,4 тыс. инновационных полувагонов до конца 2017 года. Аукцион проходил в августе 2017 г., общая стоимость контракта - более 5 млрд рублей, говорится в сообщении ФГК.

"Приобретаемые вагоны будут использоваться на направлениях, имеющих инфраструктурные ограничения по длине состава и не имеющих ограничений по весу поезда", - отметил генеральный директор ФГК Алексей Тайчер.

Он также сообщил, что за время сотрудничества АО "ФГК" приобрела у АО "НПК "Уралвагодзавод" более 16 тыс. вагонов на общую сумму свыше 33,5 млрд руб. и планирует развивать сотрудничество.

"Федеральная грузовая компания" начала хозяйственную деятельность в 2010 г. Основным видом деятельности является предоставление собственного подвижного состава под перевозки, а также оказание транспортно-экспедиционных и иных услуг. Объем грузовых перевозок за первое полугодие 2017 г. увеличился на 22% по сравнению с показателем за аналогичный период предыдущего года и составила 101 млн т.

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