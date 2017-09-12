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Медведев: структура торговли России и Ливана становится более оптимальной

Экономика и бизнес
12 сентября, 16:13 UTC+3 ГОРКИ ГОРКИ 12, сентября. /ТАСС

Глава российского правительства выразил надежду на то, что визит премьер-министра Ливана Саада Харири "откроет новую страницу в российско-ливанских отношениях"

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ГОРКИ, 12 сентября. /ТАСС/. Структура взаимной торговли России и Ливана в последнее время становится более оптимальной. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев во время переговоров с ливанским коллегой Саадом Харири.

"Если говорить об экономической компоненте сотрудничества, то за последнее время у нас были и некоторые спады деловой активности и экономических отношений, и наблюдался определенный рост, что происходит и в этом году, что нас безусловно радует. Я имею в виду и структуру взаимной торговли, которая сейчас, на наш взгляд, становится более оптимальной", - сказал Медведев.

Глава российского правительства отметил, что визит его ливанского коллеги "проходит в ситуации, когда деловые связи и контакты между правительствами двух стран активизируются. "Развивается и межгосударственный диалог, и контакты между бизнес сообществами, что в конечном счете приводит к подготовке документов, которые будут подписаны в ходе Вашего визита", - отметил Медведев.

Премьер-министр РФ отметил, что у его коллеги в России "проходит настоящий полноценный визит, 13 сентября будет встреча с президентом России Владимиром Путиным". "Надеюсь, ваш текущий визит откроет новую страницу в российско- ливанских отношениях", - заключил Медведев.

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