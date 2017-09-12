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Презентация последних моделей iPhone. Онлайн

Экономика и бизнес
12 сентября, 20:00 дата обновления: 12 сентября, 21:04 UTC+3

Мероприятие впервые проходит в зале, названном в честь основателя компании Стива Джобса, и является юбилейной, так как с момента поступления первого iPhone в продажу прошло ровно 10 лет

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Кампус Apple Park в Купертино, Калифорния

Кампус Apple Park в Купертино, Калифорния

© Justin Sullivan/Getty Images

Корпорация Apple проводит презентацию последних моделей своих устройств. Мероприятие впервые проходит в зале, названном в честь основателя компании Стива Джобса (1955-2011).

Он расположен на территории недавно открытого кампуса Apple Park в Купертино (штат Калифорния). Эта презентация является еще и юбилейной. С момента поступления первого iPhone в продажу прошло ровно 10 лет. В связи с этим большинство американских специалистов, пишущих о мире высоких технологий, сходятся во мнении, что корпорация готовит к юбилею сюрприз, а Apple традиционно не раскрывает информацию о новинках. 

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