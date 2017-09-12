Презентация последних моделей iPhone. Онлайн

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Корпорация Apple проводит презентацию последних моделей своих устройств. Мероприятие впервые проходит в зале, названном в честь основателя компании Стива Джобса (1955-2011).
Он расположен на территории недавно открытого кампуса Apple Park в Купертино (штат Калифорния). Эта презентация является еще и юбилейной. С момента поступления первого iPhone в продажу прошло ровно 10 лет. В связи с этим большинство американских специалистов, пишущих о мире высоких технологий, сходятся во мнении, что корпорация готовит к юбилею сюрприз, а Apple традиционно не раскрывает информацию о новинках.
Кук подчеркивает, что IPhone произвел настоящую революцию в мире смартфонов от сенсорного дисплея, использования отпечатков пальцев и до FaceTime и AppStore.20:58:36 12.09.2017
Внимание! Новый IPhone 8!20:56:44 12.09.2017
Разработчик игр, создатель студии thatgamecompany Дженова Чен презентовал новый проект Sky для iOS. Он рассказал, что это игра, представляющая собой романтическое приключение.
Apple TV 4K поступит в продажу 22 сентября.
Стоимость фильмов в формате 4К в iTunes будет такой же как и в Full HD. Приятный бонус - при покупке Apple TV 4K все купленные рании фильмы будут обновлены до 4К.20:53:39 12.09.2017
TV-приставка работает на самом мощном мобильном процессоре A10Х, который стоит внутри последнего iPad.20:52:41 12.09.2017
Важное замечание - Apple 4K работает с телевизорами, поддерживающими HDR-формат. Это сильно влияет на качество изображения.20:52:40 12.09.2017
Тем временем за презентацией внимательно следят пользователи соцсетей.20:51:06 12.09.2017
Теперь настал черед Apple TV. Обновленная версия приставки теперь поддерживает 4K.20:47:51 12.09.2017
На экране демонстрируется ролик на котором сотрудница Apple отвечает на звонок спикера, плавая в море. И использует при этом только Apple Watch!20:45:06 12.09.2017 20:44:46 12.09.2017
Представитель Apple щзвучил стоимость новой версии часов. $329 будут стоить Apple Watch без сотового модуля, а $399 — с ним. В России они появятся 22 сентября.
20:44:45 12.09.2017
Всего одно небольшое устройство - наручные часы - теперь может заменть несколько гаджетов! И, да - подключаться к Apple Music можно будет тоже без iPhone.20:40:59 12.09.2017
По Apple Watch теперь можно говорить как по телефону, при этом рядом держать его не нужно! Вы можете просто оставить IPhone дома и использовать только Apple Watch! В Series 3 появился LTE-модуль.
20:37:00 12.09.2017
Функции появятся в новой версии операционной системы — Watch OS 4, которая выйдет 19 сентября, рассказал представитель корпорации.20:34:08 12.09.2017
У Apple Watch появится новый циферблат. На нем всегда будет отображаться серцебиение. Своего владельца умные часы будут предупреждать об аритмии.
20:33:29 12.09.2017
При этом Кук подчеркнул, что все герои ролика - реальные люди, которые пользуются продуктом и рассказывают свои впечатления о нем.20:32:10 12.09.2017
На экране демонстрируется ролик в котором люди из разных стран рассказывают о том, как они пользуются Apple Watch. Дмитрий из России рассказал, как он тренируется с "умными часами" в бассейне, отметив их водонепроницаемость .20:29:38 12.09.2017 20:26:16 12.09.2017
Глава корпорации подчеркнул, что Apple Watch стали самыми популярными среди не только "умных", но и обычных часов.
20:16:57 12.09.2017
Первый обновленный продукт - Apple Watch! "Это лучшие часы в мире", - сказал Кук.20:14:29 12.09.2017
Старший вице-президент по розничной и интернет торговле Apple Inc Анжела Арендс говорит о том, что компания старается превратить свои магазины во что-то большее, чем точки продажи.20:10:22 12.09.2017
Глава корпорации почтил память жертв шторма "Ирма" и урагана "Харви".20:09:48 12.09.2017 20:07:29 12.09.2017
Кук рассказывает о новом кампусе. Обзорное видео демонстрировалось под известную композицию "All You Need Is Love".20:05:20 12.09.2017
Презентация началась вступительным словом Тима Кука. Глава Apple попросил погасить в зале свет и раздались слова основателя корпорации Стива Джобса: "Мы должны оставаться верны себе. Это то, что делает Apple той самой Applе"19:54:02 12.09.2017
Между тем российские ретейлеры уже уверены в высоком спросе на новый iPhone. В "М.Видео" отметили, что новая линейка "уже вызывает огромный интерес, и поклонники бренда ожидают старта продаж с нетерпением", а в "Связном" отмечают, что любой новый продукт от Apple сопровождается ажиотажем, и этот год не станет исключением.19:50:14 12.09.2017
Презентация новинок от Apple начнется с минуты на минуту. Глава корпорации Тим Кук в своем Twitter написал, что это "большой день для Apple" и подчеркнул, что мероприятие впервые будет проходить в зале, названном в честь основателя корпорации Стива Джобса в недавно открытом Apple Park в Купертино.