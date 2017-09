Презентация последних моделей iPhone. Онлайн

Корпорация Apple проводит презентацию последних моделей своих устройств. Мероприятие впервые проходит в зале, названном в честь основателя компании Стива Джобса (1955-2011).

Он расположен на территории недавно открытого кампуса Apple Park в Купертино (штат Калифорния). Эта презентация является еще и юбилейной. С момента поступления первого iPhone в продажу прошло ровно 10 лет. В связи с этим большинство американских специалистов, пишущих о мире высоких технологий, сходятся во мнении, что корпорация готовит к юбилею сюрприз, а Apple традиционно не раскрывает информацию о новинках.

Кук подчеркивает, что IPhone произвел настоящую революцию в мире смартфонов от сенсорного дисплея, использования отпечатков пальцев и до FaceTime и AppStore.

Внимание! Новый IPhone 8!

Разработчик игр, создатель студии thatgamecompany Дженова Чен презентовал новый проект Sky для iOS. Он рассказал, что это игра, представляющая собой романтическое приключение.

Apple TV 4K поступит в продажу 22 сентября.

Стоимость фильмов в формате 4К в iTunes будет такой же как и в Full HD. Приятный бонус - при покупке Apple TV 4K все купленные рании фильмы будут обновлены до 4К.

TV-приставка работает на самом мощном мобильном процессоре A10Х, который стоит внутри последнего iPad.

Важное замечание - Apple 4K работает с телевизорами, поддерживающими HDR-формат. Это сильно влияет на качество изображения.

Тем временем за презентацией внимательно следят пользователи соцсетей.

Теперь настал черед Apple TV. Обновленная версия приставки теперь поддерживает 4K.

На экране демонстрируется ролик на котором сотрудница Apple отвечает на звонок спикера, плавая в море. И использует при этом только Apple Watch!

Представитель Apple щзвучил стоимость новой версии часов. $329 будут стоить Apple Watch без сотового модуля, а $399 — с ним. В России они появятся 22 сентября.

Всего одно небольшое устройство - наручные часы - теперь может заменть несколько гаджетов! И, да - подключаться к Apple Music можно будет тоже без iPhone.

По Apple Watch теперь можно говорить как по телефону, при этом рядом держать его не нужно! Вы можете просто оставить IPhone дома и использовать только Apple Watch! В Series 3 появился LTE-модуль.

Функции появятся в новой версии операционной системы — Watch OS 4, которая выйдет 19 сентября, рассказал представитель корпорации.

У Apple Watch появится новый циферблат. На нем всегда будет отображаться серцебиение. Своего владельца умные часы будут предупреждать об аритмии.

При этом Кук подчеркнул, что все герои ролика - реальные люди, которые пользуются продуктом и рассказывают свои впечатления о нем.

На экране демонстрируется ролик в котором люди из разных стран рассказывают о том, как они пользуются Apple Watch. Дмитрий из России рассказал, как он тренируется с "умными часами" в бассейне, отметив их водонепроницаемость .

Глава корпорации подчеркнул, что Apple Watch стали самыми популярными среди не только "умных", но и обычных часов.

Первый обновленный продукт - Apple Watch! "Это лучшие часы в мире", - сказал Кук.

Старший вице-президент по розничной и интернет торговле Apple Inc Анжела Арендс говорит о том, что компания старается превратить свои магазины во что-то большее, чем точки продажи.

Глава корпорации почтил память жертв шторма "Ирма" и урагана "Харви".

Кук рассказывает о новом кампусе. Обзорное видео демонстрировалось под известную композицию "All You Need Is Love".

Презентация началась вступительным словом Тима Кука. Глава Apple попросил погасить в зале свет и раздались слова основателя корпорации Стива Джобса: "Мы должны оставаться верны себе. Это то, что делает Apple той самой Applе"

Между тем российские ретейлеры уже уверены в высоком спросе на новый iPhone. В "М.Видео" отметили, что новая линейка "уже вызывает огромный интерес, и поклонники бренда ожидают старта продаж с нетерпением", а в "Связном" отмечают, что любой новый продукт от Apple сопровождается ажиотажем, и этот год не станет исключением.

Презентация новинок от Apple начнется с минуты на минуту. Глава корпорации Тим Кук в своем Twitter написал, что это "большой день для Apple" и подчеркнул, что мероприятие впервые будет проходить в зале, названном в честь основателя корпорации Стива Джобса в недавно открытом Apple Park в Купертино.