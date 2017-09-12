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СМИ: в работе крупнейших сервисов Google произошел сбой

Экономика и бизнес
12 сентября, 21:11 UTC+3 ТАСС

Неполадки наблюдаются в некоторых регионах Великобритании, Франции, Северной Америки и Японии, сообщило издание

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ТАСС, 12 сентября. Сбой произошел во вторник в работе крупнейших интернет-сервисов американской компании Google, таких как Gmail, YouTube, Google Maps и Google Drive. Об этом сообщает газета The Independent.

По ее информации, многие пользователи заявили о том, что у них возникли проблемы к доступом к файлам, сохраненным в сервисе Google Drive, а также отправкой сообщений через почтовую службу Gmail.

Также пользователи проинформировали о перебоях в работе видео-портала YouTube и картографического сервиса Google Maps.

По информации газеты, в данный момент неполадки наблюдаются в некоторых регионах Великобритании, Франции, Северной Америки и Японии. Причины сбоя выясняются.

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