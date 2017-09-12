Участие граждан в определении бюджетных расходов обсудят на форуме стран БРИКС в Уфе

УФА, 12 сентября. /ТАСС/. Международный форум стран БРИКС (Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР) "Вовлечение граждан в развитие общественной инфраструктуры" пройдет в Уфе 21 - 22 сентября. Об этом сообщили в среду в пресс-службе правительства Башкирии, которое является одним из организаторов мероприятия.

"21 - 22 сентября Уфе пройдет международный форум стран БРИКС на тему "Вовлечение граждан в развитие общественной инфраструктуры". Форум призван содействовать проектам развития общественной инфраструктуры поселений с вовлечением граждан через изучение и популяризацию лучших российских и зарубежных практик", - говорится в сообщении.

В программу вошли пленарное и секционные заседания, выставка-ярмарка проектов инициативного бюджетирования, реализованных в регионах России. В день открытия состоится награждение победителей первого Всероссийского конкурса проектов инициативного бюджетирования. "Каждый победитель получит приз в размере 100 тыс. рублей на софинансирование будущего проекта. На рассмотрение в конкурсе было подано 296 проектов из 19 регионов России", - уточнили в пресс-службе.

Помимо участников из стран БРИКС приглашены ведущие международные эксперты и организаторы проектов из Аргентины, Португалии, Испании. О российской повестке инициативного бюджетирования расскажут представители органов государственной власти и местного самоуправления из более чем 10 регионов. Ожидается, в частности, участие в форуме руководителя Центра стратегических разработок РФ Алексея Кудрина, министра финансов РФ Антона Силуанова, главы Минстроя РФ Михаила Меня, министра Открытого правительства РФ Михаила Абызова. Организаторами выступили Минфин РФ, Всемирный банк, Центр стратегических разработок, правительство Башкирии.

Об инициативном бюджетировании

Инициативное бюджетирование предполагает участие граждан в приятии решений о распределении расходов местного бюджета. Помимо этого, жители по собственной инициативе могут также контролировать расходование бюджетных средств. Согласно релизу, в настоящее время 47 регионов России вовлечены в процесс развития инициативного бюджетирования. Общая стоимость проектов, предусматривающих участие граждан, с 2,4 млрд рублей в 2015 году выросла до 7 млрд рублей в 2016 году. Количество реализованных проектов увеличилось в 3,3 раза - до 8,7 тыс.