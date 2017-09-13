Госдума заслушает доклад главы Минсельхоза на первом заседании осенней сессии

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Госдума проведет в среду первое пленарное заседание осенней сессии. По традиции оно откроется выступлением спикера Вячеслава Володина, который назовет приоритеты и обозначит основные направления работы в новом парламентском сезоне.

В рамках "правительственного часа" депутаты заслушают министра сельского хозяйства РФ Александра Ткачева. Он расскажет о проведении уборочных сельскохозяйственных работ в РФ, представит национальный доклад о ходе и результатах реализации в 2016 году госпрограммы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы. Еще одна тема предстоящего общения с министром - "национальный доклад о карантинном фитосанитарном состоянии территории РФ", рассказал первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников (КПРФ).

Также палата обсудит примерную программу законопроектной работы на сессию и определит календарь рассмотрения вопросов на сентябрь.

Ранее и в парламентском большинстве, и в оппозиционных фракциях подтвердили, что ключевой задачей осенней сессии, как и прежде, станет принятие федерального бюджета на следующий год и плановый период. Как заявил в интервью ТАСС первый вице-спикер Александр Жуков ("Единая Россия"), главный финансовый документ страны будет призван отразить переход от стагнации к экономическому росту. В силу этого, по его словам, проект нового бюджета России "строится на позитивном прогнозе и предполагает экономический рост: рост промышленности, инвестиций и реальных доходов населения".

Оппозиция пока более сдержанна в своих оценках. Так, "Справедливая Россия" намерена готовить альтернативный проект бюджета, сообщил лидер фракции Сергей Миронов.

Коммунисты же предстоящий бюджетный процесс называют "центральным политическим сражением осенней сессии". "Там закладываются среднесрочные ориентиры социально-экономического курса, а мы выступаем за его кардинальный пересмотр. Мы в меньшинстве, но будем максимально пытаться укрепить все статьи, связанные с расходами на отрасли реального сектора, науку и технологии, социальную защиту граждан, повышение их платежеспособности. Во многих странах такой подход раскручивает маховик экономического роста", - пояснил ТАСС Мельников.