Свыше 130 участников обсудят привлечение инвестиций в экономику на сессии ПМЭФ в Астрахани

АСТРНАХАНЬ, 13 сентября. /ТАСС/. Представители регионов Южного федерального округа рассмотрят лучшие практики привлечения инвестиций в экономику в рамках выездной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), которая пройдет в среду в Астрахани. Об этом сообщили в пресс-службе фонда "Росконгресс", который выступает организатором мероприятия.

"Планируется, что в сессии примут участие представители властных структур и бизнесмены из Астраханской и Ростовской областей, Крыма, Калмыкии и Краснодарского края. Они ознакомятся с лучшими региональными практиками в области экономического развития, им будут представлены передовые инновационные проекты. Кроме того, эксперты расскажут о механизмах поддержки бизнеса", - сказали в пресс-службе.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе Министерства экономического развития Астраханской области, ожидается участие в сессии ПМЭФ свыше 130 человек. В числе экспертов будут: корпоративный директор Агентства стратегических инициатив Елена Мякотникова, директор по межрегиональным коммуникациям Российского экспортного центра Дмитрий Макеев, директор Фонда развития промышленности Роман Петруца и другие. Сессия продлится в течение дня, после нее участники смогут пообщаться в свободном формате и обменяться контактами.

Сессия "Регионы России: новые точки роста. Инвестиции в реальный сектор" организована совместно с Российским экспортным центром, Агентством стратегических инициатив и Информационным агентством России ТАСС. Астрахань стала вторым городом (после Петрозаводска), принимающим выездную сессию до предстоящего ПМЭФ 2018 года, который состоится в Санкт-Петербурге 24-26 мая.