Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.09:
$ 57.27
€ 68.55
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Свыше 130 участников обсудят привлечение инвестиций в экономику на сессии ПМЭФ в Астрахани

Экономика и бизнес
13 сентября, 1:05 UTC+3 АСТРНАХАНЬ АСТРНАХАНЬ 13, сентября. /ТАСС

Планируется, что в сессии примут участие представители властных структур и бизнесмены из Астраханской и Ростовской областей, Крыма, Калмыкии и Краснодарского края

Поделиться
Материал из 1 страницы

АСТРНАХАНЬ, 13 сентября. /ТАСС/. Представители регионов Южного федерального округа рассмотрят лучшие практики привлечения инвестиций в экономику в рамках выездной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), которая пройдет в среду в Астрахани. Об этом сообщили в пресс-службе фонда "Росконгресс", который выступает организатором мероприятия.

"Планируется, что в сессии примут участие представители властных структур и бизнесмены из Астраханской и Ростовской областей, Крыма, Калмыкии и Краснодарского края. Они ознакомятся с лучшими региональными практиками в области экономического развития, им будут представлены передовые инновационные проекты. Кроме того, эксперты расскажут о механизмах поддержки бизнеса", - сказали в пресс-службе.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе Министерства экономического развития Астраханской области, ожидается участие в сессии ПМЭФ свыше 130 человек. В числе экспертов будут: корпоративный директор Агентства стратегических инициатив Елена Мякотникова, директор по межрегиональным коммуникациям Российского экспортного центра Дмитрий Макеев, директор Фонда развития промышленности Роман Петруца и другие. Сессия продлится в течение дня, после нее участники смогут пообщаться в свободном формате и обменяться контактами.

Сессия "Регионы России: новые точки роста. Инвестиции в реальный сектор" организована совместно с Российским экспортным центром, Агентством стратегических инициатив и Информационным агентством России ТАСС. Астрахань стала вторым городом (после Петрозаводска), принимающим выездную сессию до предстоящего ПМЭФ 2018 года, который состоится в Санкт-Петербурге 24-26 мая.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Генеральный директор Apple Тим Кук на презентации iPhone X
Рамок больше нет: чем iPhone X отличается от iPhone 7 Plus
Т-72Б3: секреты основного танка армии России
Лучший город Земли. Все, что нужно знать о Москве
Фото
4
Арка Крымского моста доставлена к фарватерному участку
5
На российско-литовской границе в Калининградской области скопилось более 250 фур
5
"Алроса" в ноябре планирует продать самый дорогой бриллиант, ограненный в России
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Apple презентовал флагман iPhone X
2
Победа ЦСКА позволила России оторваться от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА
3
Россия серьезно обеспокоена выводами миссии ООН по правам человека на Украине
4
Госдеп: встреча в Хельсинки позволила РФ и США прояснить позиции друг друга
5
Песков назвал прекрасным факт победы оппозиционных кандидатов в Москве
6
Тренер "Бенфики" назвал несправедливым результат матча с ЦСКА в Лиге чемпионов
7
Рамок больше нет: чем iPhone X отличается от iPhone 7 Plus
Темы дня
Новости партнеров
Реклама