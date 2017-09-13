Мировое потребление электроэнергии может вырасти на 50% к 2035 году

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Мировое потребление электроэнергии к 2035 году может вырасти на 40 - 50% по сравнению с показателями на данный момент. Соответствующий вывод сделан в экспертно-аналитическом докладе Центра стратегических разработок (ЦСР), с которым ознакомился ТАСС.

"В мире в силу грядущего выхода из рецессии, увеличения уровня благосостояния жителей развивающихся стран и роста населения будет наблюдаться рост энергопотребления. Потенциально к 2035 году новыми потребителями станут порядка 1,3 млрд человек, не имеющих в настоящее время доступа к электроэнергии; 2,7 млрд человек, которые "готовят на дровах"; еще 1,6 млрд человек - за счет прироста населения в мире. Это приведет к тому, что за обозначенный период потребление электроэнергии вырастет на 40 - 50%", - говорится в пояснительной записке к докладу.

При этом эксперты отмечают, что на фоне так называемой индустриальной революции меняются качественные характеристики спроса. Так, немаловажна, в частности, экологичность выработки электроэнергии. Эксперты со ссылкой на данные Международного энергетического агентства отмечают, что электроэнергетика является источником 42% антропогенных выбросов парниковых газов, что ведет не только к глобальному потеплению, но и росту расходов государства и бизнеса на реализацию экологических и социальных программ в области здравоохранения.

Далеко не последними факторами становятся также надежность и качество энергоснабжения. "Это определяет появление и развитие "цифрового спроса", доля которого в ряде стран, по некоторым оценкам, составит 20 - 30% к 2030 году", - уверены эксперты.

Цифровая энергетика

Эксперты ЦСР отмечают, что цифровой переход в электроэнергетике позволяет не только повысить эффективность традиционной энергетической системы, но и открывает новые возможности для вовлечения в энергообмен распределенной генерации, в том числе на основе возобновляемых источников энергии, систем накопления энергии, устройств и комплексов с регулируемым потреблением, для организации разнообразных энергетических сервисов.

"Основные изменения затронут сектор электроэнергетики, находящийся в близости к потребителям и базирующийся на инфраструктуре распределительных сетей 110 кВ и ниже. А структурные и технологические особенности построение энергосистем будут напоминать интернет. Поэтому новый подход часто называют Интернет энергии (Internet of Energy)", - отмечается в экспертно-аналитическом докладе.

Специалисты предлагают сделать в энергетической политике России маневр по развитию розничного сегмента электроэнергетики на принципах Интернета энергии. "Для этого необходимо "узаконить" появление новых субъектов (просьюмеров, активных потребителей, агрегаторов), дерегулировать отношения между ними, стандартизировать интерфейсы взаимодействия с Единой энергетической системой, трансформировать энергетические рынки", - считают эксперты.

По их мнению, такой подход приведет к сдерживанию роста цен на электроэнергию. "Прогнозируется, что в 2035 году цены на электроэнергию могут быть на 30 - 40% ниже уровня цен инерционного сценария", - отмечается в докладе.

Инвестиционные вызовы

Вызовы для российской электроэнергетики имеют свои особенности - избыток традиционных топливно-энергетических ресурсов, большая и протяженная территория с низкой плотностью сети населенных пунктов, специфические социально-экономические факторы. Также вызовами остаются растущая неэффективность электроэнергетического сектора, приводящая к повышению тарифов и цен на электроэнергию для промышленных и коммерческих потребителей и устаревание энергетических мощностей.

"Нарастающее старение основных средств и динамика спроса на электроэнергию определяет в 2022 - 2025 годы начало нового инвестиционного цикла в российской электроэнергетике. При инерционном сценарии развития для модернизации объектов энергетики и строительства новых мощностей до 2035 года потребуются инвестиции в размере $250 - 300 млрд", - считают эксперты.

При этом они подчеркивают, что за последние 30 лет уровень накоплений в развитых странах заметно упал, государство сократило уровень вмешательства в экономику. А банковский капитал не проявляет интереса к "большим" проектам.

"Перенос стоимости генерирующих и сетевых мощностей на тарифы и конечные цены на электроэнергию в ближайшем будущем приведет к тому, что цена на электроэнергию для промышленности в России превысит цену в США и почти сравняется со средней ценой в странах Евросоюза: это негативно скажется на конкурентоспособности экспортируемой продукции российской промышленности с ее традиционно высокой удельной энергоемкостью производства", - добавляется в экспертно-аналитическом докладе.

Государственная политика

Эксперты отмечают, что в сложившейся ситуации государственная политика в сфере электроэнергетики должна быть ориентирована на реализацию инновационного сценария, который позволит на основе новой технологической модели сдерживать рост цен для потребителей и формировать научно-технологическую и промышленную готовность для расширения присутствия на глобальном рынке оборудования, систем и сервисов для новой отрасли.

В докладе отмечается, что к настоящему времени отраслевые стратегические и прогнозные документы Российской Федерации в основном делают ставку на эволюционный сценарий развития электроэнергетики, который "во многом сохраняет привычную для российского ТЭК среду с достаточно высокими мировыми ценами и спросом на энергоресурсы", а в части технологической политики устанавливает приоритет обеспечения "технологической независимости энергетического сектора и достаточных компетенций во всех критически важных для устойчивого развития энергетики видах деятельности". Более революционный сценарий, ориентированный на переход к новому технологическому укладу, считается маловероятным или актуальным за горизонтом 2025 года.

"Вместе с тем, в отрасли сформировано понимание, что реализация инновационного сценария необходима - не столько для соответствия мировым трендам, сколько для снижения риска потери конкурентоспособности России на формирующихся глобальных рынках новой электроэнергетики, а также для решения внутренних проблем", - отмечают эксперты.

Они уверены, что ответом на современные вызовы может стать новый технологический пакет, обеспечивающий переход от аналоговых к цифровым способам управления в электроэнергетической отрасли и поддерживающий трансформацию моделей поведения потребителей, а также бизнес-практик энергоснабжающих и сервисных компаний.

"Этот пакет включает технологии производства электроэнергии на основе распределенных (в том числе возобновляемых) источников, технологии хранения электроэнергии, управляемого преобразования и коммутирования, интеллектуального управления потоками мощности, технологии контроля и управления агрегированными энергетическими ресурсами, гибкой организации экономических отношений", - отмечается в исследовании.