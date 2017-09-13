Мадуро заявил о высокой вероятности продления сделки ОПЕК+

ТАСС, 13 сентября. Соглашение ОПЕК+ с высокой долей вероятности будет продлено после марта 2018 года. Об этом, как сообщило в среду агентство Reuters, заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро после переговоров со своим иранским коллегой Хасаном Роухани.

"20 сентября состоится совещание в Вене на уровне министров [энергетики], условия располагают к консолидации этого соглашения, учитывая производство и регулирование на рынке, - приводит агентство слова Мадуро. - Скорее всего, соглашение будет продлено".

Соглашение о снижении добычи нефти, которое ОПЕК заключила с 11 независимыми странами-производителями, среди которых и Россия, действует до конца марта 2018 года. Сейчас на повестке участников стоит вопрос о продлении сделки. Целью соглашения является снижение глобальных излишков запасов нефти и стабилизация цен на нефть.