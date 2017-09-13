SZ: ФРГ выступает против выдачи ЕК мандата на переговоры с РФ по "Северному потоку - 2"

Юнкер предложил создать Европейское агентство по кибербезопасностиМеждународная панорама 13 сентября, 10:43
WADA: более 300 допинг-проб россиян с ОИ-2014 находятся на перепроверкеСпорт 13 сентября, 10:39
ОКР: большинство федераций отказываются возбуждать дела в отношении российских атлетовСпорт 13 сентября, 10:39
Володин: правовое обеспечение послания президента станет приоритетом в работе ГосдумыПолитика 13 сентября, 10:38
UTair планирует к 2020 г. увеличить количество международных рейсов в 2-3 разаТранспорт 13 сентября, 10:33
Касаткина номинирована на награду "прорыв месяца" по версии WTAСпорт 13 сентября, 10:29
Новый памятник участникам войны установили на скандальном заброшенном мемориале на УралеНовости Урала 13 сентября, 10:20
Брайант сообщил, что всегда мечтал увидеть свою игровую майку под крышей арены "Лейкерс"Спорт 13 сентября, 10:13
Контейнерооборот портов РФ за 8 месяцев 2017 года вырос на 16,4%, до 3 млн TEUТранспорт 13 сентября, 10:05
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
БЕРЛИН, 13 сентября. /ТАСС/. Правительство Германии не видит оснований для выдачи Еврокомиссии (ЕК) мандата на проведение переговоров с Россией по реализации проекта строительства газопровода "Северный поток - 2". Об этом пишет в среду газета Süddeutsche Zeitung и приводит ответ министерства экономики на соответствующий парламентский запрос.
Так, в Берлине считают, что "со строительством дополнительной инфраструктуры становятся возможны поставки в Европу с новых месторождений в России". Поэтому, с точки зрения минэкономики, "необходимости в предоставлении мандата для заключения соглашения с Россией нет".
При этом издание со ссылкой на имеющийся в ее распоряжении проект мандата, подготовленный ЕК, отмечет, что ввод в строй "Северного потока - 2" может иметь далеко идущие последствия для европейского рынка газа, а имеющиеся транзитные маршруты "будут почти полностью заменены новым транспортным коридором". В Брюсселе также опасаются, что российская сторона может "существенно сократить" транзит через Украину, Словакию, Белоруссию и Польшу.
По данным Süddeutsche Zeitung, кабмин ФРГ не разделяет опасений ЕК и убежден, что Брюссель не должен получить право решать судьбу "Северного потока - 2", регулирование которого должно осуществляться в рамках национального, а не европейского законодательства.
Ввод в строй "Северного потока - 2" намечен на конец 2019 года. Трубопровод должен пройти по дну Балтийского моря от российского побережья до побережья Германии. Пропускная способность каждой из двух ниток - 27,5 млрд куб. м в год. Новый газопровод удвоит мощность первого "Северного потока", маршрут которого в основном и повторит.
Капитальные затраты оцениваются в €8 млрд, а общая стоимость проекта с учетом привлечения проектного финансирования - в €9,9 млрд. Для планирования, строительства и эксплуатации газопровода была создана швейцарская Nord Stream 2 AG, которая сейчас полностью принадлежит "Газпрому".