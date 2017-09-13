SZ: ФРГ выступает против выдачи ЕК мандата на переговоры с РФ по "Северному потоку - 2"

БЕРЛИН, 13 сентября. /ТАСС/. Правительство Германии не видит оснований для выдачи Еврокомиссии (ЕК) мандата на проведение переговоров с Россией по реализации проекта строительства газопровода "Северный поток - 2". Об этом пишет в среду газета Süddeutsche Zeitung и приводит ответ министерства экономики на соответствующий парламентский запрос.

Так, в Берлине считают, что "со строительством дополнительной инфраструктуры становятся возможны поставки в Европу с новых месторождений в России". Поэтому, с точки зрения минэкономики, "необходимости в предоставлении мандата для заключения соглашения с Россией нет".

При этом издание со ссылкой на имеющийся в ее распоряжении проект мандата, подготовленный ЕК, отмечет, что ввод в строй "Северного потока - 2" может иметь далеко идущие последствия для европейского рынка газа, а имеющиеся транзитные маршруты "будут почти полностью заменены новым транспортным коридором". В Брюсселе также опасаются, что российская сторона может "существенно сократить" транзит через Украину, Словакию, Белоруссию и Польшу.

По данным Süddeutsche Zeitung, кабмин ФРГ не разделяет опасений ЕК и убежден, что Брюссель не должен получить право решать судьбу "Северного потока - 2", регулирование которого должно осуществляться в рамках национального, а не европейского законодательства.

Ввод в строй "Северного потока - 2" намечен на конец 2019 года. Трубопровод должен пройти по дну Балтийского моря от российского побережья до побережья Германии. Пропускная способность каждой из двух ниток - 27,5 млрд куб. м в год. Новый газопровод удвоит мощность первого "Северного потока", маршрут которого в основном и повторит.

Капитальные затраты оцениваются в €8 млрд, а общая стоимость проекта с учетом привлечения проектного финансирования - в €9,9 млрд. Для планирования, строительства и эксплуатации газопровода была создана швейцарская Nord Stream 2 AG, которая сейчас полностью принадлежит "Газпрому".