"Юргинскому машзаводу" возобновят подачу газа

КЕМЕРОВО, 13 сентября. /ТАСС/. "Газпром межрегионгаз Кемерово" возобновит подачу газа "Юргинскому машзаводу", которому принадлежит ТЭЦ, отапливающая практически весь моногород Юрга, что позволит начать вовремя отопительный сезон. Об этом в среду журналистам сообщил замгубернатора Дмитрий Кудряшов.

На прошлой неделе вопросы подготовки Юрги к зиме обсуждались на совещаниях в Кемерове с участием губернатора Амана Тулеева, а также в Новосибирске у полномочного представителя президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло. Одной из проблем называлось отсутствие необходимого запаса угля на ТЭЦ.

Трудности подготовки моногорода к зиме возникают не первый раз: в 2014 и 2016 годах на ТЭЦ вводили режим ЧС, чтобы провести ремонтные работы к отопительному сезону.

Как пояснил Кудряшов, опасения по запасам угля остаются: в настоящее время они составляют 2,9 тыс. тонн, тогда как, согласно требованиям, неснижаемый нормативный запас должен быть 12 тыс. тонн, а на первое число каждого месяца - около 19 тыс. тонн.

"Единственное, что выручает - то, что резервным топливом на "Юрмаше" выступает газ. В настоящее время достигнута договоренность с "Газпромом", что в сентябре газ будет подаваться по их заявкам [в августе "Газпром межрегионгаз Кемерово" ограничил подачу газа заводу на 82% из-за долгов в 163,7 млн рублей] и фактически отопительный сезон в Юрге начнется на газе, то есть в любом случае жители не пострадают", - сказал он.

В компании "Газпром межрегионгаз Кемерово" ТАСС подтвердили, что подача газа (который также используется в производственной деятельности завода, - прим. ТАСС) будет восстановлена на 100%. По оценкам Кудряшова, использование газа в качестве топлива "примерно в два раза дороже". Он напомнил, что в прошлом году "под гарантии Кемеровской области" угольные компании "Кузбассразрезуголь" и "СУЭК" поставили на ТЭЦ топливо на более чем 200 млн рублей.

"Мы больше просить их не можем", - добавил замгубернатора.

По данным сайта Арбитражного суда Кемеровской области, "Кузбассразрезуголь" взыскал с завода 104 млн рублей. В сентябре этого года суд принял к производству иск компании "ММК-Уголь" (объединяет угледобывающие активы "Магнитогорского металлургического комбината" в Кузбассе) о взыскании 106,7 млн рублей с "Юрмаша".

Задолженность за тепло

Как сообщал ТАСС, помимо долгов "Юрмаша" за топливо перед самим предприятием имеется задолженность компании "Энерготранс", которая занимается поставкой тепла потребителям. По данным арбитража, в этом году машзавод направлял восемь исков, из них удовлетворены семь на общую сумму свыше 515 млн рублей. Последний иск подан 12 сентября на сумму 10,9 млн рублей. Также в конце августа в арбитраж поступило заявление о признании "Энерготранса" банкротом, оно принято к производству.

Кудряшов пояснил, что в настоящее время "Энерготранс" занимается сбором платежей с управляющих компаний. "С 1 октября эти функции будут переходить "Юрмашу", - отметил он. Предполагается, что будет создан рассчетно-кассовый центр, деньги будут напрямую поступать "Юрмашу".

Отвечая на вопрос о планах о выделении ТЭЦ завода в отдельное юрлицо с возможной передачей ее муниципалитету или другим компаниям, замгубернатора сказал, что "на сегодняшний день руководство не предпринимает мер по выделению ТЭЦ, то есть все в едином технологическом комплексе".

О заводе

"Юргинский машзавод" - градообразующее предприятие моногорода Юрга в Кемеровской области, где летом 2016 года создана территория опережающего социально-экономического завода.

Как сообщал ТАСС, завод на протяжении последних лет испытывает финансовые трудности, которые приводят, в том числе к задержке зарплаты. Ситуацию на предприятии усугубляют накопленные долги, малый объем заказов и отсрочка по платежам за уже выполненные заказы. Весной руководство "Юрмаша" направило собственникам четыре варианта предложений по оздоровлению предприятия.

По данным ЕГРЮЛ, 90% машзавода принадлежит структуре "Уралвагонзавода" - "УВЗ-Сервис". Кудряшов уточнил, что с 1 октября "Юрмаш" перейдет под управление госкорпорации "Ростех". "С 1 октября они переходят под Ростех", - сказал он.

Как сообщалось ранее, 27 декабря 2016 года президент России подписал указ о передаче в качестве имущественного взноса в госкомпанию "Ростех" 100% акций "Уралвагонзавода".