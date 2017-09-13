Инвестиции американских компаний в Подмосковье выросли с начала года на 6-9%

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КРАСНОГОРСК /Московская область/, 13 сентября. /ТАСС/. Объем инвестиций американских компаний в Московской области в 2017 году, несмотря на сложные геополитические условия, вырос на 6-9% по сравнению с 2016 годом, по итогам которого он составил 400 млн долларов. Об этом сообщил журналистам в среду заместитель председателя правительства области - министр инвестиций и инноваций региона Денис Буцаев.
"Мы за последнее время видим прибавления от 6% до 9% к объемам прошлого года. Для нас указанный рост был важен еще и тем, что он происходил в не самых благоприятных внешних геополитических обстоятельствах. За прошлый год объем инвестиций составил около 400 млн долларов", - сказал Буцаев, отвечая на вопрос о динамике инвестиций, вложенных в регион американскими компаниями.
Как уточнили ТАСС в пресс-службе министерства, внешнеторговый оборот Московской области с США в 2016 году составил 1,01 млрд долларов, в том числе экспорт продукции Московской области - 267,8 млн долларов, импорт - 744,2 млн долларов. По итогам 2015 года этот показатель составлял 841,7 млн долларов.
Буцаев отметил возросший интерес американских инвесторов к российскому рынку и, в частности, к рынку Подмосковья, что позволяет рассчитывать на реализацию новых проектов. На данный момент в Подмосковье зарегистрирована 81 компания с участием американского капитала.
"Для нас особо важным сегодня было услышать, что компании в текущем варианте развития рассматривают Московскую область как место для производства тех товаров, которые пойдут на экспорт, причем не только в страны СНГ, но и за пределы восточной Европы", - сказал Буцаев. Он добавил, что качество продукции, производимой на территории региона, в настоящий момент отвечает всем мировым стандартам, что позволяет делать его пригодным для экспорта.
По словам Буцаева, на экспорт в Европу и страны СНГ могут пойти товары пищевой промышленности, а также товары, связанные с машиностроением, медицинские изделия, производимые в Подмосковье.