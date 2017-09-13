В Астраханской области в 2017 году ожидается рост инвестиций в экономику почти на 7%

АСТРАХАНЬ, 13 сентября. /ТАСС/. Власти Астраханской области рассчитывают в 2017 году привлечь в экономику региона порядка 125 млрд рублей инвестиций, что почти 7% больше, чем в прошлом году, сообщил в среду губернатор региона Александр Жилкин.

"Ежегодно общий поток инвестиций у нас составляет выше 100 млрд рублей. В этом году прогнозируем около 125 млрд рублей (в прошлом было 117 млрд - прим. ТАСС). Энергетический комплекс в этом объеме составляет 50%, остальные - это различные отрасли: от аграрного сектора до высокотехнологичных проектов", - сказал Жилкин на выездной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Он отметил, что один из астраханских показателей, превышающих среднероссийские, - это доля малого и среднего бизнеса во внутреннем региональном продукте, которая уже достигла 41%. Корпоративный директор Агентства стратегических инициатив Елена Мякотникова добавила, что Астраханская область за последний год в рейтинге инвестиционной привлекательности российских регионов шагнула на 16 пунктов, поднявшись с 54-го на 38-е место. В частности, регион показывает хорошую динамику по числу трудоустроенных выпускников и в части постановки объектов на кадастровый учет.

"У региона еще большой потенциал роста. Например, в области электроники запущен проект "Зеленая экономика", здесь много построено солнечных батарей, я с надеждой смотрю на это направление. В развитии субъектов малого и среднего бизнеса у региона тоже огромный потенциал. Еще одна из возможностей роста - туристическая инфраструктура, а также логистика, связанная с туризмом - как железнодорожная, так и авиа, и автомобильная", - добавила Мякотникова.

Выездная сессия ПМЭФ "Регионы России: новые точки роста. Инвестиции в реальный сектор" в Астрахани собрала более 200 участников, среди которых, преимущественно, представители среднего и малого бизнеса из регионов ЮФО. Они обсудили меры господдержки для стимулирования создания новых предприятий и привлечения инвестиций в реальный сектор экономики. Сессия организована фондом "Росконгресс" совместно с Российским экспортным центром, Агентством стратегических инициатив и информационным агентством ТАСС.